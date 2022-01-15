مؤتمر مدرب تونس: فضيحة لقاء مالي باتت ماضيا.. نريد الظهور بمستوى كأس العرب

السبت، 15 يناير 2022 - 13:38

كتب : FilGoal

منذر الكبير مدرب تونس

يتمنى منذر الكبير مدرب تونس أن يقدم فريقه أداء مشابها لما ظهر عليه في كأس العرب 2021 التي احتل وصافتها بعد الخسارة من الجزائر في النهائي.

وتستعد نسور قرطاج لمواجهة موريتانيا يوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

ويسعى الفريق لتعويض خسارته في الجولة الأولى بهدف ضد مالي في لقاء جدلي أنهاه الحكم مبكرا.

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وقال الكبير في مؤتمر صحفي:"لا نخشى موريتانيا، نركز على المباراة. تخطينا فضيحة الحكم في لقاء مالي ونعاني من غيابات بسبب كورونا".

وأضاف "نريد ظهور اللاعبين بمستوى مثل الذي كان في كأس العرب".

وتتصدر مالي وجامبيا ترتيب المجموعة السادسة ولكل منهما 3 نقاط بينما لا رصيد لتونس ومالي.

وتنطلق مباراة تونس وموريتانيا الساعة 6 مساء يوم الأحد وتنقلها قناة beIN Max 1.

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