أنس أسامة: الزمالك سيكون ندا في كأس العالم.. وأطلب من الجماهير أن تدعمنا

السبت، 15 يناير 2022 - 13:34

كتب : FilGoal

أنس أسامة - الزمالك ضد الجزيرة كرة سلة

شدد أنس أسامة لاعب الزمالك لكرة السلة على أن الفريق سيكون ندا خلال منافسة كأس العالم للأندية.

وأسفرت قرعة فيبا (الاتحاد الدولي لكرة السلة) كأس العالم للأندية 2022 عن مواجهة الزمالك بطل إفريقيا لفريق سان بابلو بورجوس الإسباني حامل اللقب وبطل أوروبا في نصف النهائي.

وقال أسامة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "كرة السلة مختلفة كليا عن كرة القدم لأن المستويات في النهاية مهما كانت متباعدة ولكن أرض الملعب هي من تفصل الفائز".

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وتابع "في مصر نحب التقليل من أنفسنا، ولكننا سنكون ندا خلال مجريات البطولة".

وأضاف "المهم هو دعم الجماهير وإدارة النادي، دائما ما كان جمهور الزمالك داعما لنا، وأدعوهم إلى أخذ اللقاح سريعا من أجل أن يتمكنوا من حضور المباريات لدعمنا".

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى، سيلعب فلامنجو البرازيلي بطل الأمريكتين ضد ليكلاند ماجيك الأمريكي بطل دوري الرابطة الوطنية لفئة التطوير (NBA G League).

وتحتضن مصر النسخة 31 من البطولة من 11 إلى 13 فبراير المقبل، وهي المرة الأولى التي تقام فيها المنافسات على أرض إفريقية.

وسيلعب فلامنجو ضد ليكلاند ماجيك الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة يوم 11 فبراير، بينما يواجه الزمالك فريق بورجوس الساعة 7 مساء.

ويجري النهائي يوم الأحد 13 فبراير. وستقام المباريات الثلاث في صالة حسن مصطفى في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وسيكون الزمالك أول ناد إفريقي يشارك في البطولة التي يحمل لقبها سان بابلو بورجوس بعد فوزه في فبراير الماضي على كيمسا الأرجنتيني 82-73 في بوينوس آيرس عاصمة الأرجنتين.

وتتنافس 4 أندية على اللقب للمرة الثانية بعدما شاركت 4 فرق في نسخة 2019 في البرازيل والتي توج بها آيك اليوناني على حساب فلامنجو البرازيلي وجاء سان لورينزو الأرجنتيني ثالثا وأوستن سبيرز الأمريكي رابعا.

ويعد ريال مدريد الإسباني أكثر من فاز بالبطولة برصيد 5 ألقاب، يليه فاريسي الإيطالي وأكرون وينجفوتس الأمريكي ولكل منهما 3 ألقاب بينما نال كانتو الإيطالي اللقب مرتين ومثله 1939 كانارياس الإسباني.

وتوج مرة كل من سيريو البرازيلي وأوبراس سانيتارياس الأرجنتيني وفلامنجو البرازيلي وبرشلونة الإسباني وجواروس دي لارا الفنزويلي وماريلاند تيرابينس الأمريكي وفيرتوس روما الإيطالي وزالجيريس الليتواني وأوليمبيا ميلانو الإيطالي وسان بابلو بورجوس الإسباني والثلاثي اليوناني آيك وأولمبياكوس وباناثينايكوس.

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