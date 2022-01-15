مدرب الإسماعيلي: الأهلي أقوى فريق في إفريقيا

شدد خوان براون مدرب الإسماعيلي على صعوبة مباراة الأهلي يوم الإثنين في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الرابطة.

وقال الأرجنتيني عبر الموقع الرسمي لناديه:"مواجهة الأهلى صعبة، فهو الأقوى في مصر والقارة. سندرسه جيدًا وسنلعب أمامه بكل جدية وإصرار من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا فى إسعاد جماهيرنا".

وأضاف "كأس الرابطة مهمة للغاية، نلعب بكل تأكيد من أجل الفوز والثلاث نقاط لكن الأهم من ذلك أنها تمنحنا فرصة جيدة من أجل انسجام وتأقلم اللاعبين الجدد وإعداد جميع اللاعبين للوصول لأفضل شكل استعدادًا لاستئناف الدوري".

وواصل "الجامبى سايكو كونتيه لاعب مميز للغاية، كان يشارك باستمرار مع فريقه السابق لذلك لم يحتاج لوقت من أجل المشاركة بعد التعاقد معه منذ أيام قليلة. صفقة ناجحة بكل تأكيد وستحقق إضافة كبيرة للفريق، لا يزال يحتاج لوقت من أجل الانسجام".

وأردف "الصفقات الجديدة بلا استثناء إضافة قوية للفريق وجاءت بعد اختيار كبير وفقًا لاحتياجاتنا في الجانب الهجومي، فمنهم من لا يزال يحتاج لوقت من أجل الجاهزية بعد عودته من إجازة. وهذا ينطبق على الإيفواري جان موريل بوي، على عكس المهاجم الأرجنتيني دييجو فيرناندو الذي يلعب باستمرار في الدوري الإكوادوري ويسجل بشكل دائم. أثق فى انسجام وتأقلم الوافدين الجدد بشكل سريع مع الفريق من أجل المساعدة لتحسين النتائج بشكل تدريجي".

وواصل "لا تزال هناك أماكن ومقاعد أخرى في احتياج لدعم في الوقت الحالي، واللجنة الفنية تعرف جيدًا احتياجات الفريق وتقوم بدورها على أكمل وجه وبصدد تدعيم النواقص بأفضل شكل ممكن. نحن الآن في بداية مرحلة جديدة والجانب الخططي للفريق تحسن بشكل كبير وبالتأكيد هناك أخطاء سنعمل على علاجها وأكدنا من قبل أن الفريق لم يكن يستحق الخسارة في المباريات الأخيرة خلال مسابقة الدورى، والفوز في لقاء سموحة سيعيد الثقة للاعبين من أجل تحسين النتائج فى المباريات الرسمية، ولدينا أكثر من خطة نلعب بها التى تتحدد على أساس المنافس من أجل العمل على اختراق دفاعه والتقليل من خطورته الهجومية".

وأتم "مجلس الإدارة يدعم ويساند اللاعبين بكل قوة وأتحدث معهم على ضرورة إظهار كل لاعب ما يقدمه في الملعب، فكرة القدم لعبة تتوقف على الأداء اليومي في التدريبات والمباريات وفي حال وصول أي لاعب لحالة من الاكتفاء سينتهي مشواره. أسعى دائما على تجديد الدوافع والطموح لدى اللاعبين وأحفزهم باستمرار على بذل جهود مضاعفة واثبات جدراتهم في كل مران يشاركوا فيه".

ووجه براون الشكر لجماهير الإسماعيلي قائلا:"منذ قدومي وجدت ترحابا واستقبالا مميزا من جانبهم ونتمنى أننا نسعدهم من خلال النتائج الإيجابية ونعدهم بأننا سنقاتل ولن نبخل بأي نقطة عرق من أجل الخروج من نفق تراجع النتائج بدعمهم الدائم الذى لا ينقطع أبدًا".

ويتصدر الإسماعيلي ترتيب المجموعة الثانية في كأس الرابطة ورصيده 3 نقاط مثل المقاولون العرب.

بينما رصيد الأهلي نقطة بعد التعادل مع الجونة يوم الخميس.