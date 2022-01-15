دايلي ميل: تشيلسي قدم عرضا أول لضم دي يونج

كشفت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية عن تقدم تشيلسي بعرض أول من أجل ضم فرينكي دي يونج من برشلونة.

وفقا لدايلي ميل فإن تشيلسي قد قدم عرض أول من لبرشلونة لضم اللاعب مقابل 33 مليون جنيه إسترليني.

دي يونج واحد من اللاعبين الذين يلعبون بشكل أساسي في تشكيل برشلونة ولكن مستواه لم يتخطى التطلعات والأداء الذي قدمه من قبل مع أياكس والذي جعل ينضم إلى البلوجرانا في 2019 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وفقا للتقارير فإن إدارة برشلونة ستكون متفتحة على بيع دي يونج خلال الصيف المقبل من أجل الاستفادة منه ماديا لتدعيم الفريق وإبرام صفقات كبرى كصفة إيرلنج هالاند.

ما يجعل النادي منفتحا على بيع دي يونج أيضا هو ظهور نيكولاس جونزاليس وجافي اللاعبين الشباب الذين أصبحوا يشاركون بشكل أساسي مع برشلونة بعد ظهورهم بشكل رئاع.

ولكن تشطرت إدارة برشلونة وصول عرض بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على بيعه.

على الجانب الآخر فإن إدارة تشيلسي تعتقد بأن الصفقة قد تتم في حالة وصل العرض المقدم إلى 42 مليون جنيه إسترليني.

التعاقد مع دي يونج لن يكون سهلا لأن في حالة انفتاح برشلونة على عرضه سيجعل الأنظار إلى تتجه إلى اللاعب، خصوصا مع وجود اهتمام من بعض الأندية الأخرى بضمه، مثل بايرن ميونيخ الذي سيكون منافسا كبيرا على تشيلسي من أجل اللاعب.

دي يونج شارك مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي في 24 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفا واحد وصناعة هدفين آخرين.