سلة - الزمالك يواجه حامل اللقب في نصف نهائي كأس العالم

أسفرت قرعة فيبا (الاتحاد الدولي لكرة السلة) كأس العالم للأندية 2022 عن مواجهة الزمالك بطل إفريقيا لفريق سان بابلو بورجوس الإسباني حامل اللقب وبطل أوروبا في نصف النهائي.

بينما سيلعب فلامنجو البرازيلي بطل الأمريكتين ضد ليكلاند ماجيك الأمريكي بطل دوري الرابطة الوطنية لفئة التطوير (NBA G League).

وتحتضن مصر النسخة 31 من البطولة من 11 إلى 13 فبراير المقبل، وهي المرة الأولى التي تقام فيها المنافسات على أرض إفريقية.

وسيلعب فلامنجو ضد ليكلاند ماجيك الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة يوم 11 فبراير، بينما يواجه الزمالك فريق بورجوس الساعة 7 مساء.

ويجري النهائي يوم الأحد 13 فبراير. وستقام المباريات الثلاث في صالة حسن مصطفى في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وسيكون الزمالك أول ناد إفريقي يشارك في البطولة التي يحمل لقبها سان بابلو بورجوس بعد فوزه في فبراير الماضي على كيمسا الأرجنتيني 82-73 في بوينوس آيرس عاصمة الأرجنتين.

وتتنافس 4 أندية على اللقب للمرة الثانية بعدما شاركت 4 فرق في نسخة 2019 في البرازيل والتي توج بها آيك اليوناني على حساب فلامنجو البرازيلي وجاء سان لورينزو الأرجنتيني ثالثا وأوستن سبيرز الأمريكي رابعا.

ويعد ريال مدريد الإسباني أكثر من فاز بالبطولة برصيد 5 ألقاب، يليه فاريسي الإيطالي وأكرون وينجفوتس الأمريكي ولكل منهما 3 ألقاب بينما نال كانتو الإيطالي اللقب مرتين ومثله 1939 كانارياس الإسباني.

وتوج مرة كل من سيريو البرازيلي وأوبراس سانيتارياس الأرجنتيني وفلامنجو البرازيلي وبرشلونة الإسباني وجواروس دي لارا الفنزويلي وماريلاند تيرابينس الأمريكي وفيرتوس روما الإيطالي وزالجيريس الليتواني وأوليمبيا ميلانو الإيطالي وسان بابلو بورجوس الإسباني والثلاثي اليوناني آيك وأولمبياكوس وباناثينايكوس.