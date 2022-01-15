فيديو في الجول - الحضري ودروجبا.. صراع صنع إرثا عظيما لكرة القدم الإفريقية

في 2006 وقف السد العالي حائلا بين ركلة الفيل الإيفواري وشباك الفراعنة في نهائي كأس الأمم الإفريقية على أم الملاعب المصرية، استاد القاهرة.

ثم تكرر المشهد، هذه المرة من مسافة أقرب، عملاق تشيلسي يضرب الكرة برأسه من داخل منطقة الجزاء.

لكن أسطورة الفراعنة أبى منح كوت ديفوار بصيصا من الأمل في بلوغ نهائي للمرة الثانية على التوالي.

وبين ركلة 2006 ومباراة 2008 تاريخية، يبقى صراع عصام الحضري وديدييه دروجبا ضمن أفضل المنافسات في تاريخ كأس أمم إفريقيا.

صراع وقف فيه العملاق المصري ضد مهاجم أرعب القارة العجوز بأكملها.

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