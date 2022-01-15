جعفر: الأهلي فاوضني.. والمقابل المالي عرقل انضمام حسام غالي لـ الزمالك

السبت، 15 يناير 2022 - 11:53

كتب : FilGoal

أحمد جعفر لاعب الزمالك

قال أحمد جعفر لاعب الزمالك السابق أن ناديه كاد يتعاقد مع حسام غالي قائد الأهلي الأسبق، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر فاوضه للحصول على خدماته.

واسترجع جعفر، لاعب المصرية للاتصالات وإنبي وبتروجت وطلائع الجيش والترسانة السابق، مسيرته عبر قناة الزمالك قائلا:"الأهلي فاوضني".

وبسؤاله هل المقابل المالي عرقل انضمام حسام غالي للزمالك في عهد المدرب حسام حسن، أجاب "نعم".

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وأضاف "حسام غالي ومحمد شوقي، الزمالك فاوضهما. محمد ناجي (جدو) أيضا، كان جالسا في منزلي بعد التوقيع للزمالك، لكن لا أدري ماذا حدث بعد ذلك لينتقل للأهلي".

وشارك جعفر في 227 مباراة من الدوري المصري الممتاز وسجل 58 هدفا وأرسل 20 تمريرة حاسمة.

وتوج بكأس مصر 3 مرات مع الزمالك.

ومثل منتخب مصر في 4 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

أحمد جعفر الزمالك الأهلي
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