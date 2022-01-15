مدرب الجابون يعلق على أحداث مباراة غانا.. ويكشف سبب غياب أوباميانج وليمينا

السبت، 15 يناير 2022 - 11:31

كتب : FilGoal

باتريس نوفو - الجابون

علق باتريس نوفو مدرب منتخب الجابون على أحداث مباراة فريقه أمام غانا في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتعادل منتخب غانا مع الجابون بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وعقب نهاية المباراة حدثت اشتباكات بين لاعبي الفريقين بسبب اعتراض لاعبي غانا على تسجيل الجابون هدفا أثناء وقوع أحد اللاعبين على الأرض في الدقائق الأخيرة.

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وقال نوفو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حافظ اللاعبون على تركيزهم وتعمد الفريق غاني تعطيل اللعب وهذا شيء يمكن التعليق عليه دائما بشكل سلبي ولكن هناك قوانين والحكم ينفذها، لقد رأيتم جميعا بأن الحارس ليستأنف اللعب وحصل على بطاقة صفراء والتعادل كان منطقي جدا ولا يوجد خطأ في هذا الجانب".

واستمر "كان لدينا العديد من اللاعبين الغائبين لكن بعض اللاعبين الشباب الذين شاركوا قد أضافوا الزخم، ولم تهيمن غانا علينا في المباراة ولم يتمكنوا من زعزعة استقرار دفاعنا".

وعلق نوفو على اتهام فريقه بعدم التحلي باللعب النظيف قائلا: "لدي الكثير من الاحترام لبلدك، كلمة اللعب النظيف هي كلمة إنجليزية لكن ليس لدينا درسا لنتعمله من غانا، هناك حكم متواجد ليضع صافرته في فمه إذا لم يكن ذلك ضروريا للعب، الحكم شاهد ما حدث مثلنا ولا يبج أن نعكس الاتجاه، لاعبو فريقي حققوا التعادل وقد كان مستحقا".

وكان منتخب الجابون قد سجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة أثناء سقوط لاعب من غانا على أرض الملعب.

وعن سبب غياب ليمينا وأوباميانج عن المباراة على الرغم من تعافيهم من فيروس كورونا قال: "لقد أجروا المسحة وجاءت سلبية ثم أجروا المجموعة الثانية من الاختبارات ويبدوا أن كلاهما يعاني من مشكلة، كنت على الهاتف مع الطبيب والكاف وأخبروني بأن لا أشركهم لأن صحتهم هي الأولوية، لقد تحملت المسؤولية".

وتابع "يتسبب الفيروس في تركه بقايا وذلك عند إجراء آشعة الرنين المغانطيس، لا يعاني أوباميانج وليمينا من مشاكل في القلب ولكن ربما يكون كوفيد قد ترك بعض النفايات لذلك كان من الحكمة عدم لعبهم واتباع البروتوكول".

التعادل رفع رصيد الجابون للنقطة الرابعة في المركز الثاني خلف المتصدر منتخب المغرب بنقطتين، كما ارتفع رصيد غانا لنقطة واحدة في المركز الثالث.

ويلتقي منتخب الجابون مع المغرب في الجولة اثالثة، بينما يختتم منتخب غانا دور المجموعات بمواجهة جزر القمر.

وتقام كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير حتى 6 فبراير.

كأس الأمم الإفريقية 2021 غانا الجابون بارتيس نوفو
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