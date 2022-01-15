شقيقه: ناد إنجليزي كبير يريد أكرم توفيق

قال عبد العزيز توفيق لاعب مصر السابق إن ناديا إنجليزيا كبيرا يريد التعاقد مع شقيقه أكرم توفيق مدافع الفراعنة والأهلي.

أكرم توفيق النادي : الأهلي

وأصيب أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع مصر ضد نيجيريا في كأس إفريقيا 2021 يوم الثلاثاء في لقاء حسمته الأخيرة بهدف.

وصرح توفيق عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "جسم أكرم سيساعده على العودة سريعا من الإصابة، قد يرجع بعد 3 أو 4 أشهر فقط. سيجري العملية في ألمانيا".

وواصل "تلقى عروضا كثيرة في الفترة الأخيرة، من أندية كبيرة. فريق من الخمسة الأوائل في الدوري الإنجليزي".

وتحتل أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول ووست هام يونايتد وأرسنال على الترتيب المراكز الخمسة الأولى حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم أكرم (24 عاما) أداء مميزا مع الأهلي ومنتخب مصر في الموسم الجاري.

ولعب أكرم لإنبي وأعاره الأهلي للجونة قبل أن يشارك مع الفريق الأول للقلعة الحمراء في الموسم الماضي.

وتوج أكرم بستة ألقاب مع الأهلي وشارك مع منتخب مصر الأولمبي في دورة طوكيو 2020 في الصيف الماضي.