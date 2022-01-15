لاعب غينيا بيساو: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط

السبت، 15 يناير 2022 - 10:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح

شدد جيفرسون إينكادا لاعب غينيا بيساو على صعوبة مواجهة مصر اليوم السبت في كأس إفريقيا 2021.

وقال إينكادا في تصريحات لإعلاميين نقلتها قناة أون تايم سبورتس:"لدينا لاعبون قادرون على حسم اللقاء ضد مصر".

وواصل "صلاح لاعب كبير، لكن مصر ليست صلاح فقط".

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وأتم "لابد أن نحذر من محمد صلاح لكن علينا التفكير في طريقتنا أولا".

وخسرت مصر في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف ضد نيجيريا بينما تعادلت غينيا بيساو بدون أهداف مع السودان.

ويسعى الفراعنة لتعويض خسارتهم بفوز على غينيا بيساو مساء السبت.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN Max 1.

منتخب مصر كأس إفريقيا محمد صلاح
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