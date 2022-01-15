الإسماعيلي يخاطب سيراميكا لضم محمد حسن

السبت، 15 يناير 2022 - 10:47

كتب : ياسر الشريف

محمد حسن - سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي

أعلن نادي الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي تقدم مجلس إدارته بعرض رسمي لنادي سيراميكا كليوباترا من أجل التعاقد مع محمد حسن لاعب وسط الفريق خلال شهر يناير الحالي بشكل نهائي.

محمد حسن

النادي : سيراميكا كليوباترا

الإسماعيلي

وتابع الجهاز الغني للإسماعيلي بقيادة خوان براون لقطات مصورة للاعب ليرحب بضمه بشدة بعد إعجابه بإمكانياته.

وكان حسن قد لعب في صفوف الإسماعيلي في الموسم الماضي على سبيل الإعارة قبل العودة لسيراميكا كليوباترا مع بداية الموسم.

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وشارك محمد حسن في 7 مباريات مع سيراميكا كليوباترا منذ عودته مع بداية الموسم.

وكان الإسماعيلي قد أتم تعاقده مع أربع لاعبين منذ بداية فترة الانتقالات الحالية وهم، كاراميلو ألجانزا، وسايكو كونتيه، وجان موريل بوي، ودييجو فيرناندو.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 17 في جدور ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خوضه لـ 7 مباريات.

بينما حقق الإسماعيلي الفوز في افتتاح مباريات في كأس الرابطة المصري على سموحة بهدف دون مقابل.

الإسماعيلي محمد حسن سيراميكا كليوباترا
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