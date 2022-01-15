مع الظهور المرتقب لـ السولية.. عبد الحفيظ: هل المباراة تستحق المجازفة به؟

السبت، 15 يناير 2022 - 10:40

كتب : FilGoal

هدف عمرو السولية في شباك الجزائر - مصر ضد الجزائر - كأس العرب

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي تخوفه من مشاركة عمرو السولية لاعب الفريق مع منتخب مصر ضد غينيا بيساو يوم السبت في كأس إفريقيا 2021.

وأعلن منتخب مصر جاهزية السولية للمشاركة بعد تعافيه من إصابة في عضلة السمانة تعرض لها قبل لقاء الأهلي والرجاء في كأس السوبر الإفريقي يوم 22 ديسمبر الماضي.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة إم.بي.سي مصر:"أخشى على عمرو السولية، أتمنى أن يكون سليما بنسبة 100%. هل يستطيع المشاركة بعد غيابه عن المباريات منذ 18 ديسمبر؟".

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وأضاف "أخشى أن يصاب، ولو حدث ذلك ستكون مشكلة كبيرة. الأمر لا علاقة له بأنه لاعب احتاجه منتخب مصر، حتى لو طلب الفريق كاملا، هذا منتخب بلدك".

واستمر "هل المدير الفني سيدفع بلاعب لم يشارك منذ فترة طويلة؟ هناك فترة تعافي من الإصابة، هل يستطيع المشاركة؟ هل هي مباراة نهائية تستحق المجازفة بالجميع؟".

وأتم "أتمنى أن يكون سليما ويفوز المنتخب".

وغاب السولية عن لقاء مصر الأول في كأس إفريقيا الذي انتهى بفوز نيجيريا بهدف.

ويسعى الفراعنة لتعويض خسارتهم بفوز على غينيا بيساو مساء السبت.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN Max 1.

منتخب مصر كأس إفريقيا
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