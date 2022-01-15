ناطق جديد بالإسبانية.. الإسماعيلي يضم الأرجنتيني دوريجاراي

أعلن نادي الإسماعيلي عن تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني دييجو فيرناندو دوريجاراي قائدما من ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.

ووقّع دوريجاراي على عقد مع الإسماعيلي لمدة 4 مواسم ونصف بدءًا من يناير الجاري.

وبات دوريجاراي رابع صفقات الإسماعيلي الشتوية بعد البوليفي كارميلو ألجارانياز، والجامبي سايكو كونتيه، والإيفواري جان موريل.

دوريجاراي (29 عامًا) بدأ مسيرته في أندية بويرتو نويفو، وسبورتيفو باراكاس، وأتلانتا في الأرجنتين.

ثم تحوّل دوريجاراي في 2017 إلى جواياكيل سيتي الإكوادوري، ومنه عاد إلى الأرجنتين عبر بوابة ديفينسوريس دي بيلجرانو.

بعدها عاد دوريجاراي للدوري الإكوادوري ومثّل فريقي تيكنيكو أونيفيرسيتاريو وديبورتيفو كوينكا.

وسجل دوريجاراي 14 هدفا مع ديبورتيفو كوينكا في عام 2021 في 27 مباراة خاضها معه بالدوري المحلي، كما صنع 3 أهداف أخرى.

وينضم دوريجاري إلى الأرجنتيني خوان بروان المدير الفني للإسماعيلي.