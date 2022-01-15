ناطق جديد بالإسبانية.. الإسماعيلي يضم الأرجنتيني دوريجاراي

السبت، 15 يناير 2022 - 00:29

كتب : ياسر الشريف

دييجو فيرناندو دوريجاراي - الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي عن تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني دييجو فيرناندو دوريجاراي قائدما من ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.

ووقّع دوريجاراي على عقد مع الإسماعيلي لمدة 4 مواسم ونصف بدءًا من يناير الجاري.

وبات دوريجاراي رابع صفقات الإسماعيلي الشتوية بعد البوليفي كارميلو ألجارانياز، والجامبي سايكو كونتيه، والإيفواري جان موريل.

دوريجاراي (29 عامًا) بدأ مسيرته في أندية بويرتو نويفو، وسبورتيفو باراكاس، وأتلانتا في الأرجنتين.

ثم تحوّل دوريجاراي في 2017 إلى جواياكيل سيتي الإكوادوري، ومنه عاد إلى الأرجنتين عبر بوابة ديفينسوريس دي بيلجرانو.

بعدها عاد دوريجاراي للدوري الإكوادوري ومثّل فريقي تيكنيكو أونيفيرسيتاريو وديبورتيفو كوينكا.

وسجل دوريجاراي 14 هدفا مع ديبورتيفو كوينكا في عام 2021 في 27 مباراة خاضها معه بالدوري المحلي، كما صنع 3 أهداف أخرى.

وينضم دوريجاري إلى الأرجنتيني خوان بروان المدير الفني للإسماعيلي.

الإسماعيلي دوريجاراي في الدوري
نرشح لكم
خبر في الجول - سلبية مسحة وليد سليمان.. وانتظار نتيجة تاو منزعجا من الشائعات.. بانون يكسر الصمت حول حالته الصحية بيراميدز يعلن ضم محمد صادق من الإسماعيلي طولان: كنا نستطيع تسجيل 4 أهداف أمام الزمالك في الشوط الأول
أخر الأخبار
ناطق جديد بالإسبانية.. الإسماعيلي يضم الأرجنتيني دوريجاراي 28 دقيقة | الدوري المصري
هدفان بالكربون وثنائية هالاند تقود دورتموند لاكتساح فرايبورج بخماسية 31 دقيقة | الدوري الألماني
بعد توعده مصر ونيجيريا.. قائد غينيا بيساو يتعافى من فيروس كورونا 43 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول - سلبية مسحة وليد سليمان.. وانتظار نتيجة تاو 48 دقيقة | الدوري المصري
تيليفوت: باريس سان جيرمان يتفاوض مع مبابي على تجديد قصير للعقد ساعة | أوروبا
خبر في الجول - اطمئنان في الأهلي بشأن بدر بانون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
"لعبت مع أبيك".. الكشف عن تفاصيل المشاجرة الهائلة بين غانا والجابون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
قلب الفهود ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي