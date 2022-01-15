بعد توعده مصر ونيجيريا.. قائد غينيا بيساو يتعافى من فيروس كورونا

أبدى جوناس مينديش حارس مرمى وقائد منتخب غينيا بيساو، سعادته بتعافيه من فيروس كورونا.

غينيا بيساو تستعد لمواجهة مصر اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وقال جوناس عبر المركز الإعلامي لمنتخب بلاده: "تنتظرنا مباراة صعبة لكننا نؤمن بقدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف: "لقد كنت في حجر صحي بالأيام الماضية، لكني استطعت التدرب وأشعر أنني بخير حتى أقود بلادي".

وتابع: "بجانب محمد صلاح فإن مصر تمتلك لاعبين قادرين على حسم المباراة، لكننا سنركز على الفوز باللقاء".

"أنا سعيد بالتعافي من الفيروس وبانضمامي مرة أخرى للمجموعة، آمل أن يتعافى بقية اللاعبين وأن نعمل على تحقيق أهدافنا سويًا".































وتملك غينيا بيساو نقطة وحيدة في رصيدها بعد تعادلها 0-0 أمام السودان في الجولة الأولى، بينما خسرت مصر أمام نيجيريا بهدفٍ نظيف.

جوناس حارس المرمى التاريخي لـ غينيا بيساو شارك في النسختين الماضيتين من أمم إفريقيا مع بلاده، لكنه غاب عن مباراة السودان الأولى في النسخة الحالية.

وأشعل جوناس الأجواء قبل البطولة بتصريحاته عبر FilGoal.com عندما وجّه تحذير شديد اللهجة لـ مصر نيجيريا.

وطالب جوناس المصريين والنيجيريين بعدم الاستهانة بمنتخب بلاده وشدد على قدرتهم على تحقيق المفاجأة.

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