خبر في الجول - اطمئنان في الأهلي بشأن بدر بانون

حالة من الاطمئنان تسود الأهلي بعد الاطلاع على تقارير المنتخب المغربي الخاصة بـ بدر بانون.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن تقارير المنتخب المغربي محل دراسة وسيخضع بانون لفحوصات على أعلى مستوى.

وعلم FilGoal.com أن ما يقال عن وجود أزمة في القلب والرئة تجبر اللاعب على الاعتزال غير دقيقة.

وتواصل بانون مع إدارة الأهلي وطمأنها على حالته الصحية والجسمانية.

وأبدى بانون استياءه من الشائعات التي أثيرت حوله في الآونة الأخيرة.

وقال بانون عبر إنستجرام: "ليس من عادتي أن أنزل تفسيرات حول الإشاعات، لكن أود أن أقول أن كل ما يروج في الصفحات من أخبار حول صحتي ليس له أي أساس من الصحة الحمد لله".

وأضاف "بسبب إصابتي بفيروس كورونا مرتين متقاربة الزمن نتجت مضاعفات تتطلب فقط راحة وعدم بذل أي مجهودات لمدة تتراوح تقريبا بين ثلاثة وخمسة أسابيع بإذن الله".

وأوضح "المرجو من الصفحات والصحافة المحترمة عدم نشر أخبار دون التأكد من صحتها لأن مثل هذه الأخبار تسبب مخاوف وهلع بالنسبة للعائلة والمقربين. أتمنى تفهم الأمر مع احترامي للجميع".

واختتم "دون أن أنسى شكرا للجميع على تفقدهم لصحتي وسؤالهم عني وأعتذر عن عدم قدرتي على الرد على جميع الرسائل".

وخرج بدر بانون من قائمة منتخب المغرب ليحل أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك بدلا منه، وذلك بعد تأكد عدم قدرته على المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

يذكر أن منتخب المغرب يلعب في المجموعة الثالثة مع غانا والجابون وجزر القمر، وحقق انتصارين حتى الآن على حساب غانا وجزر القمر.