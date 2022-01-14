قلب الفهود

الجمعة، 14 يناير 2022 - 23:06

كتب : إسلام أحمد

غانا - الجابون

خطفت الجابون تعادلا قاتلا أمام غانا في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكـأس الأمم الإفريقية 2021.

سجل هدف غانا: أندري أيو وسجل البديل جيم ألفينيا التعادل.

وبذلك أصبحت الجابون قد وضعت قدما في ثمن نهائي بعدما ارتفع رصيد الفهود إلى 4 نقاط.

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بينما ارتفع رصيد غانا لنقطة واحدة بعد خسارة من المغرب والتعادل في مباراة اليوم.

في الجولة الأخيرة، يلتقي منتخب غانا مع جزر القُمر متذيلة الترتيب، فيما تواجه الجابون منتخب المغرب الذي ضمن تأهله سلفا.

قبل المباراة أعلن الاتحاد الجابوني أن غياب بيير ايميريك أوباميانج وماريو ليمينا عن المباراة جاء بقرار من كاف إذ "أظهرت الفحوصات مشاكل في أنسجة القلب، وبالتالي لا يريد كاف أخذ أي مخاطرات".

واحتاج لاعبو الجابون قلوب حديدية لمواصلة مشوارهم الناجح في البطولة بعد الفوز في الجولة الأولى في غياب الثلاثي على جزر القُمر بهدف دون رد، فخطفوا تعادلا مثيرا في الوقت القاتل رغم الغيابات.

التشكيل

قاد الشقيقان أيو هجوم منتخب غانا في مواجهة الجابون.

وتواصل غياب بيير ايميريك أوباميانج نجم أرسنال وماريو ليمينا لاعب وسط نيس عن المباراة بسبب فيروس كورونا.

وصف المباراة.

أخطر لقطات الشوط الأول، جاءت في الدقيقة 19، أندري أيو استلم الكرة من خارج الـ 18 واستدار ثم أطلق تصويبة صاروخية سكنت شباك الجابون.

وعادل أندريه أيو رقم كل من صامويل إيتو وكالوشا بواليا وأسامواه جيان بالتسجيل في 6 نسخ لـ كأس أمم إفريقيا.

كما أصبح أول غاني يسجل 10 أهداف في تاريخ كأس الأمم الإفريقية.

وعادل ديديه دروجبا بنفس الرصيد في تاريخ البطولة.

أول تهديد للجابون جاء في الدقيقة 43، من ركلة حرة نفذها بوانجا لكنها وصلت سهلة في يد الحارس.

مع بداية الشوط الثاني شارك جيم ألفينيا كبديل لبوانجا لتنشيط هجوم الفهود.

ألفينيا تلقى بينية في الدقيقة 60 لكن والكوت حارس غانا كان أسرع منه ووصل للكرة قبله.

وبعد 3 دقائق سدد يوهان أوباينج كرة صاروخية من الجهة اليسرى أبعدها عبد الرحمن بابا برأسه عن مرماه غانا.

بدأ لاعبو الجابون الهجوم أكثر من أجل تعديل النتيجة، مع تراجع غانا دفاعيا.

وفي الدقيقة 89 استطاع ألفينيا أن يسجل هدف التعادل القاتل بتسديدة قوية على يسار الحارس.

عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، تشابك لاعبو الفريقين بعدما تقاسما نقط المباراة.

غانا الجابون كأس الأمم الإفريقية
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