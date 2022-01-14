كرة سلة - انتصار الزمالك والأهلي والجزيرة والاتحاد في الجولة العاشرة

عاد الزمالك للانتصارات في دوري سوبر السلة، وانتصر الأهلي والجزيرة والاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة العاشرة.

وحقق الأهلي الفوز على مصر للتأمين في ملعبه بنتيجة 97-52.

فيما انتصر الجزيرة على ضيفه سبورتنج بنتيجة 68-63.

وحقق الزمالك انتصاره الثالث بالفوز 73-70 على حساب المصرية للاتصالات.

وفي دربي سكندري فاز الاتحاد على سموحة بنتيجة 79-68.

وجاءت نتائج الجولة العاشرة:

مصر للتأمين 52-97 الأهلي

الجزيرة 68-63 سبورتنج

المصرية للاتصالات 30-73 الزمالك

سموحة 68-79 الاتحاد السكندري

وجاء ترتيب الأندية بعد الجولة العاشرة كالآتي:

1- الاتحاد: 18 نقطة

2- الأهلي: 18 نقطة

3- الجزيرة: 17نقطة

4- المصرية للاتصالات: 16 نقطة

5- سبورتنج: 14 نقطة

6- مصر للتأمين: 13 نقطة

7- الزمالك: 12 نقطة

8- سموحة: 11 نقطة

وتقام مرحلة دور المجموعات من دوري سوبر رجال السلة بنظام المجموعة الواحدة بين الثمانية فرق ذهابا وإيابا لتحديد مركز كل فريق.

وانطلقت منافسات دور المجموعات يوم 10 من شهر ديسمبر على أن تنتهي تلك المرحلة يوم 28 من شهر يناير.

وتتأهل جميع الفرق إلى مرحلة ربع النهائي بنظام البلاي أوف، إذ يلعب الأول أمام الثامن، والثاني ضد السابع وهكذا في ربع النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنصف النهائي.