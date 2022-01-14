بيراميدز يعلن ضم محمد صادق من الإسماعيلي

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع محمد صادق لاعب الوسط قادما من صفوف النادي الإسماعيلي رسميا.

وكشف نادي بيراميدز عن ضم اللاعب بعقد يمتد حتى عام 2026 بشكل رسمي.

ويعتبر محمود صادق من أهم اللاعبين في مركز خط الوسط المهاجم في الكرة المصرية، وهو من مواليد 6 يوليو عام 1997، حيث يبلغ من العمر 24 عاما.

وبدأ محمد صادق مشواره مع كرة القدم في صفوف نادي القناة بالإسماعيلية، قبل أن ينتقل عام 2017 إلى صفوف الإسماعيلي، وحاليا بات لاعبا في صفوف نادي بيراميدز.

وأصبح محمد صادق هو أول صفقات بيراميدز الشتوية خلال الموسم الجاري.

ويستعد بيراميدز لمواجهة فيوتشر يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس الرابطة المصرية.