الحارس الرابع.. بن بوينة رجل مباراة المغرب وجزر القُمر
الجمعة، 14 يناير 2022 - 22:12
كتب : FilGoal
حصل سليم بن بوينة على جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب وجزر القُمر لحساب المجموعة الثالثة.
وتأخر فوز المغرب على جزر القُمر بنتيجة 2-0 بفضل تألق الحارس.
بن بوينة تصدى لـ 7 لمنتخب المغرب منها 6 من داخل منطقة الجزاء، وتصدى لركلة جزاء سددها يوسف النصيري.
وأنقذ مرمى جزر القمر من انفرادين، كما وصلت دقة تمريراته إلى 57%.
سليم بن بوينة حارس جزر القمر وتصدي أسطوري أمام هجوم المغرب 🤯#AFCON2021 #TeamMorocco #TeamComoros pic.twitter.com/LfZXgLpDB2— FilGoal (@FilGoal) January 14, 2022
وأصبح بن بوينة رابع حارس يحصد جائزة رجل المباراة في البطولة بعد حراس مالي والسودان وسيراليون من قبل.
تجمد رصيد جُزر القُمر عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير بأول مشاركة لهم في البطولة تاريخيا.
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