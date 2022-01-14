الحارس الرابع.. بن بوينة رجل مباراة المغرب وجزر القُمر

الجمعة، 14 يناير 2022 - 22:12

كتب : FilGoal

سليم بن بوينة - حارس جزر القمر

حصل سليم بن بوينة على جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب وجزر القُمر لحساب المجموعة الثالثة.

وتأخر فوز المغرب على جزر القُمر بنتيجة 2-0 بفضل تألق الحارس.

بن بوينة تصدى لـ 7 لمنتخب المغرب منها 6 من داخل منطقة الجزاء، وتصدى لركلة جزاء سددها يوسف النصيري.

أخبار متعلقة
أسود فوق القُمر

وأنقذ مرمى جزر القمر من انفرادين، كما وصلت دقة تمريراته إلى 57%.

وأصبح بن بوينة رابع حارس يحصد جائزة رجل المباراة في البطولة بعد حراس مالي والسودان وسيراليون من قبل.

تجمد رصيد جُزر القُمر عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير بأول مشاركة لهم في البطولة تاريخيا.

المغرب جزر القمر سليم بن بوينة - حارس جزر القمر جائزة أفضل لاعب كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
قلب الفهود خبر في الجول – الأهلي ينتظر تقرير فاصل في ملف علاج أكرم توفيق منزعجا من الشائعات.. بانون يكسر الصمت حول حالته الصحية بعد ثنائية تاريخية.. مهانجو رجل مباراة مالاوي وزيمبابوي
أخر الأخبار
قلب الفهود 19 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول – الأهلي ينتظر تقرير فاصل في ملف علاج أكرم توفيق 26 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
منزعجا من الشائعات.. بانون يكسر الصمت حول حالته الصحية 36 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كرة سلة - انتصار الزمالك والأهلي والجزيرة والاتحاد في الجولة العاشرة 40 دقيقة | رياضات أخرى
بيراميدز يعلن ضم محمد صادق من الإسماعيلي ساعة | ميركاتو
الحارس الرابع.. بن بوينة رجل مباراة المغرب وجزر القُمر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بعد ثنائية تاريخية.. مهانجو رجل مباراة مالاوي وزيمبابوي ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بعد تألقه أمام الجونة.. من هو زياد طارق لاعب الأهلي الواعد؟ ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي