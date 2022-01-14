الحارس الرابع.. بن بوينة رجل مباراة المغرب وجزر القُمر

حصل سليم بن بوينة على جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب وجزر القُمر لحساب المجموعة الثالثة.

وتأخر فوز المغرب على جزر القُمر بنتيجة 2-0 بفضل تألق الحارس.

بن بوينة تصدى لـ 7 لمنتخب المغرب منها 6 من داخل منطقة الجزاء، وتصدى لركلة جزاء سددها يوسف النصيري.

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وأنقذ مرمى جزر القمر من انفرادين، كما وصلت دقة تمريراته إلى 57%.

وأصبح بن بوينة رابع حارس يحصد جائزة رجل المباراة في البطولة بعد حراس مالي والسودان وسيراليون من قبل.

تجمد رصيد جُزر القُمر عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير بأول مشاركة لهم في البطولة تاريخيا.