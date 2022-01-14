طولان: كنا نستطيع تسجيل 4 أهداف أمام الزمالك في الشوط الأول

الجمعة، 14 يناير 2022 - 21:09

كتب : FilGoal

حلمي طولان - عبد الناصر محمد - الجهاز الفني لـ إنبي

أبدى حلمي طولان المدير الفني لـ إنبي سعادته رغم التعادل مع الزمالك في الجولة الأولى من كأس الرابطة المصرية.

وتعادل إنبي مع الزمالك سلبيا في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، في لقاء شهد إهدار كل فريق لركلة جزاء.

وقال حلمي طولان عبر قناة أون تايم سبورتس: "سعيد بأداء فريقي اليوم، قدمنا أداءً متزنا وشكلا هجوميا كاسحا".

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وأضاف "في الشوط الأول كنا نستطيع تسجيل 4 أهداف على الأقل، واللاعبون التزموا في الدفاع والهجوم وكل التحية لهم".

وأكمل "لا توجد طريقة لعب أفضل من أخرى، هناك تنفيذ أفضل من آخر في أرض الملعب".

وواصل "أحاول إيجاد الطريقة التي تناسب استراتيجيتي ووضع الدوري الموسم الحالي، لأننا لم نتوقع أن تدعم الفرق الصاعدة نفسها بهذا الشكل".

وأوضح "وجدت الحل في الاعتماد على الناشئين وتغيير طريقة اللعب بما يتناسب في حدود الإمكانات المتاحة".

وعن سوق الانتقالات أكمل "لم أستطع تدعيم الفريق الموسم الجاري، وطلبت في يناير الجاري 4-5 لاعبين ولم يتعاقد النادي مع أي من طالباتي".

وواصل عن التعادل مع الزمالك: "أي 11 لاعب في الزمالك نجوم، الزمالك بمن حضر، لو غاب عنه 20 لاعبا سيظل الزمالك له حساب".

وسيحل الزمالك ضيفا على فاركو يوم الثلاثاء بينما يستضيف إنبي فريق غزل المحلة.

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