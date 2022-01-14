الاتحاد الجابوني يكشف سبب غياب أوباميانج وزميليه عن مواجهة غانا

الجمعة، 14 يناير 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

بيير إيمريك أوباميانج - الجابون

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مشاركة ثلاثة لاعبين من الجابون على رأسهم بيير إيميريك أوباميانج نجم أرسنال، في مواجهة غانا الجارية الآن في المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال الاتحاد الجابوني لكرة القدم في بيان رسمي: "وفقا للجنة الطبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فإن اللاعبين بيير إيميريك أوباميانج وأكسيل ميي وماريو ليمينا العائدين من إصابتهم بفيروس كوفيد لا يمكنهم المشاركة في المباراة".

وأضاف البيان "أظهرت الفحوصات مشاكل في أنسجة القلب، وبالتالي لا يريد كاف أخذ أي مخاطرات".

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وأوضح "نحن نطالب بمعرفة سبب تأخر وصول النتائج إلينا. على الناحية الأخرى عاد المدرب باتريس نوفو إلى مقاعد البدلاء بعد خروجه بمسحة سلبية".

واختتم البيان "للتذكير، كل اللاعبين الذين حصلوا على نتائج سلبية بخصوص كوفيد 19 يجب عليهم إجراء فحص شامل قبل العودة إلى المباريات".

ويلعب منتخب الجابون في المجموعة الثالثة مع غانا والمغرب وجزر القمر.

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