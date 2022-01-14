انتهت أمم إفريقيا - غانا (1) (1) الجابون

الجمعة، 14 يناير 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

احتفال أندري أيو بهدف غانا الأول في شباك الجابون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غانا والجابون ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويحتل منتخب الجابون المركز الثاني بالمجموعة بعد الفوز 1-0 على جزر القُمر في الجولة الأولى.

بينما يحتل منتخب غانا المركز الثالث بدون رصيد بعد الخسارة من المغرب.

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انتهت

ق 78: جوووووووووووول التعادل من البديل جيم ألفينيا

ق : تسديدة من لاعب الجابون يبعدها عبد الرحمن بابا برأسية لركنية.

ق 61: الحارس يتألق ويتصدى للكرة قبل أن يصل لها بوانجا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 19: جوووووووووول أووووووووول.. أندري أيو استلم الكرة واستدار وأطلق صاروخا سكن شباك الجابون.

بداية اللقاء

غانا الجابون كأس الأمم الإفريقية 2021
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