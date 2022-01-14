انتهت أمم إفريقيا - غانا (1) (1) الجابون
الجمعة، 14 يناير 2022 - 20:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غانا والجابون ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية 2021.
ويحتل منتخب الجابون المركز الثاني بالمجموعة بعد الفوز 1-0 على جزر القُمر في الجولة الأولى.
بينما يحتل منتخب غانا المركز الثالث بدون رصيد بعد الخسارة من المغرب.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 78: جوووووووووووول التعادل من البديل جيم ألفينيا
ق : تسديدة من لاعب الجابون يبعدها عبد الرحمن بابا برأسية لركنية.
ق 61: الحارس يتألق ويتصدى للكرة قبل أن يصل لها بوانجا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 19: جوووووووووول أووووووووول.. أندري أيو استلم الكرة واستدار وأطلق صاروخا سكن شباك الجابون.
بداية اللقاء
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