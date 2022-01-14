خبر في الجول - بقيادة البنا.. طاقم تحكيم مصري يدير لقاء تونس وموريتانيا

الجمعة، 14 يناير 2022 - 20:40

كتب : بسام أبو بكر

محمود البنا حكم مباراة الأهلي والداخلية

يدير طاقم تحكيم مصري كامل مباراة تونس وموريتانيا في إطار الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وحسبما علم FilGoal.com فأن محمود البنا سيدير المباراة كحكم ساحة ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه.

وسيكون محمد معروف حكما رابعا.

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وفي تقنية الفيديو سيتواجد محمود عاشور كحكم فيديو، وأحمد الغندور حكم فيديو مساعد.

ويتواجد في أمم إفريقيا خمسة حكام هم محمود عاشور ومحمود أبو الرجال ومحمود البنا وأمين عمر وأحمد حسام طه.

وأضيف حكمان مصريان بسبب زيادة الأعداد المصابة بكورونا بين الحكام وهما: أحمد الغندور ومحمد معروف.

وظهر التحكيم المصري أمس الخميس لأول مرة في البطولة بصافرة تحكيمية لأمين عمر، في مباراة بوركينا فاسو وكاب فيردي والتي انتهت بفوز الأول 1-0.

ويحتل منتخبا تونس وموريتانيا المركزين الثالث والرابع في ترتيب المجموعة السادسة بدون رصيد بعد الخسارة من مالي وجامبيا بنتيجة 1-0 على الترتيب.

محمود البنا تحكيم مصري كأس الأمم الإفريقية تونس موريتانيا
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