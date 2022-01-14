تشكيل أمم إفريقيا - الشقيقان أيو يقودان غانا.. والجابون دون أوباميانج وليمينا

يقود الشقيقان أيو هجوم منتخب غانا في مواجهة الجابون في ثاني مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويتواصل غياب بيير ايميريك أوباميانج نجم أرسنال وماريو ليمينا لاعب وسط نيس عن المباراة بسبب فيروس كورونا.

وجاء تشكيل غانا:

حراسة المرمى: جوزيف والكوت

الدفاع: أندرو يادوم – عبد الرحمن بابا – دانييل أمارتي – ألكسندر دجيكو

الوسط: توماس بارتي– دانييل كوفي – بابا إدريسو

الهجوم: كمالدين سليمانا - جوردان أيو – أندري أيو

فيما جاء تشكيل الجابون:

حراسة المرمى: جان أمونوم

الدفاع: أنتوني أونيو– برونو إيكولي مانجا – أكي جونيور

الوسط: سيرجي جونيور - أندري بوكو – جيلور كانجا– لويس أميكا أوتشانجا - يوهان أوبيانج

الهجوم: دينيس بوانجا – آرون بوبيندزا

ويحتل منتخب الجابون المركز الثاني بالمجموعة بعد الفوز 1-0 على جزر القُمر في الجولة الأولى.

بينما يحتل منتخب غانا المركز الثالث بدون رصيد بعد الخسارة من المغرب.