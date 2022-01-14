لهيب يحرق زيمبابوي

حقق منتخب مالاوي انتصارا تاريخيا في كأس أمم إفريقيا على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كويكونج ضمن منافسات المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2021.

تقدم إسماعيل وادي لصالح زيمبابوي في الدقيقة 38، وتعادل جايادينهو مهانجو في الدقيقة 43، ثم سجل نفس اللاعب هدف الفوز في الدقيقة 58.

الفوز رفع رصيد منتخب مالاوي الملقب بـ "اللهيب" إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب زيمبابوي الملقب بـ "المحاربين" المجموعة بلا نقاط.

كان هذا هو الفوز الثاني لمنتخب مالاوي في تاريخ مشاركاته بكأس أمم إفريقيا، حيث يشارك للمرة الثالثة في تاريخه، وخاض 8 مباريات، لقي خلالها 5 هزائم وخرج منها بتعادل وحيد، وانتصارين، أولهما على الجزائر بثلاثية نظيفة في دور المجموعات عام 2010.

وادي المحاربين

بداية الخطورة أتت في الدقيقة 13 بتسديدة من بروس كانجوا لاعب زيمبابوي، ولكنها اصطدمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 15 حاول إسماعيل وادي بتسديدة أخرى أبعدها الدفاع، فيما عاود اللاعب ذاته المحاولة في الدقيقة 26 بعد عرضية تلقاها ليسدد بالرأس ويتصدى الحارس إرنست كاكوبوي إلى ركنية.

وأخيرا أتى الهدف الأول بتوقيع إسماعيل وادي في الدقيقة 38 برأسية رائعة، عقب عرضية من أونيسمور باسيرا.

لهيب عاجل

سريعا في الدقيقة 43 أدرك منتخب مالاوي التعادل بلمسة رائعة من جابادينهو مهانجو بعد عرضية من فرانشيسكو مادينجا.

كاد منتخب مالاوي أن يضيف الثاني سريعا بتسديدة من مادينجا ارتطمت بالقائم في الدقيقة 50.

واكتملت العودة بنجاح في الدقيقة 58 بتسديدة من مهانجو المنفرد بعد تخبط دفاعي في صفوف زيمبابوي.

الفوز رفع رصيد منتخب مالاوي الملقب بـ "اللهيب" إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب زيمبابوي المجموعة بلا نقاط.

وتختتم منافسات المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا بمباراتين بين السنغال ومالاوي، وبين زيمبابوي وغينيا في الثامن عشر من يناير الجاري.