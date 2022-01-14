أسود فوق القُمر

بأداء هو الأفضل في البطولة، فاز المغرب على جُزر القُمر بهدفين، لم يمنع زيادتهما إلا تألق سليم بن بوينة. فوز رفع أسود أطلس إلى القمر، وإلى دور الـ16 من البطولة رسميا.

فاز المغرب على جزر القُمر بهدفين مقابل لا شيء على ملعب أحمدو أهيدجيو، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا.

سجل سليم أملاح، وزكريا أبو خلال هدفا المغرب في اللقاء.

الفوز رفع المغرب إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، ليضمنوا التأهل إلى دور الـ16 رسميا، فيما تجمد رصيد جُزر القُمر عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير بأول مشاركة لهم في البطولة تاريخيا.





































التشكيل

وحيد هاليلوزيتش بدأ بـ أيوب الكعبي في الهجوم بعد الشفاء من كورونا، فيما شغل أشرف حكيمي مركز الظهير الأيسر.

ولم يتواجد أشرف بنشرقي في قائمة المباراة بعد انضمامه مؤخرا بدلا من بدر بانون.

عودة أيوب الكعبي لقيادة هجوم أسود أطلس، وأشرف حكيمي وسفيان بوفال يقودان المغرب أمام جزر القمر🦁🇲🇦#AFCON2021 pic.twitter.com/lHRdI4Ga1P — FilGoal (@FilGoal) January 14, 2022

في المقابل، بدأ أمير عبده بـ سليم بن بوينة في حراسة المرمى بدلا من علي أحمادا، وقال الفرادو بن محمد الهجوم.

وصف المباراة

بداية المباراة كانت هادئة بين الفريقين، وشكلت جُزر القُمر الخطورة الأولى في الدقيقة التاسعة من كرة ثابتة، وفشل ياسين بونو في الإمساك بها، لكن الفرادو تابعها خارج المرمى.

ورد المغرب بهدف أول في الدقيقة الـ15. عرضية من أشرف حكيمي أبعدها الدفاع ووصلت إلى أيوب الكعبي الذي سدد لينقذها الدفاع مجددا وتصل إلى سليم أملاح الذي راوغ ثم سدد في المرمى مسجلا الأول.

المغرب استمر في الضغط. سفيان بوفال سدد في الدقيقة الـ26 لكن بجانب القائم بقليل.

وفي الدقيقة الـ36 كاد نايف أكرد يسجل الثاني. ركنية قابلها نايف برأسية رائعة في العارضة.

أيوب الكعبي أهدر أخطر الفرص في الدقيقة الـ38 حينما راوغ الحارس، لكن محمد يوسف مدافع جزر القمر عاد وأنقذ الموقف من أمامه في اللحظة الأخيرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف.

الشوط الثاني

المغرب واصل الضغط مع بداية الشوط الثاني. سفيان بوفال سدد بقوة في الدقيقة الـ52 بجانب المرمى.

وفي الدقيقة الـ54، انطلاقة رائعة من طارق تيسودالي وعرضية أرضية مرت أمام أيوب الكعبي لخارج المرمى.

سفيان بوفال راوغ نديم عبده بمهارة فائقة كذلك في الدقيقة الـ55 ثم أرسل عرضية تصطدم بالدفاع ويحاول الكعبي متابعتها لكن الحارس ينقذها.

أيوب الكعبي عاد وأرسل رأسية في الدقيقة الـ58، لكن سليم بن بوينة تصدى لها إلى ركنية.

تبديلات

أمير عبده أجرى أولى تبديلات جزر القمر في الدقيقة الـ59 بدخول ياسين برهان بدلا من رفادين عبد الله.

هنا تدخل وحيد خليلوزيتش بثلاث تبديلات. شارك يوسف النصيري، وزكريا بو خلال، فيصل فجر بدلا من أيوب الكعبي، وعمران لوزا، وطارق تيسودالي في الدقيقة الـ65.

وردت جزر القمر بدخول يون زاهيري بدلا من بن جواد يوسف.

تألق بن بوينة

سليم بن بوينة قدم نفسه هنا بأفضل صورة ممكنة في الدقائق التالية.

سفيان بوفال قطع الكرة في الدقيقة الـ71 ومرر إلى سليم أملاح، لكن أملاح سدد بجانب القائم.

وفي الدقيقة الـ73، أرسل أشرف حكيمي عرضية أرضية، قابلها سفيان بوفال بلمسة تصدى لها بوينة من داخل الست ياردات.

حكيمي نفذ كرة ثابتة رائعة في الدقيقة الـ 76، وتصدى لها بن بوينة كذلك ببراعة.

هنا شارك منير الحدادي في الدقيقة الـ76 بدلا من سفيان بوفال.

وكان تصدي البطولة من سليم بن بوينة في الدقيقة الـ78. عرضية ورأسية من نايف أكرد تصدى لها بن بوينة بمهارة وارتدت إلى أدم ماسينا الذي سدد مجددا وتصدى لها بن بوينة على مرتين وأوقف الكرة على خط المرمى بتصدي أكثر من رائع.

حكم المباراة احتسب ركلة جزاء في الدقيقة الـ80 بعد عرقلة من بن بوينة لـ زكريا أبو خلال.

يوسف النصيري سدد ركلة الجزاء، لكن سليم بن بوينة تألق وتصدى لركلة الجزا، ليحافظ لبلاده على الأمل.

بن بوينمة واصل التألق في الدقيقة الـ85 بعد انفراد لـ سفيان بوفال، لكن بن بوينة خرج وتصدى لها ببراعة.

وتصويبة في الدقيقة الـ87 من حكيمي، لكن بن بوينة كان حاضرا كذلك.

ولكن الصمود انتهى أخيرا في الدقيقة الـ89. بينية من سليم أملاح إلى زكريا أبو خلال الذي انفرد وسجل الثاني في مرمى بن بوينة.

الحكم احتسب تسللا، لكن بالعودة إلى تقنية الفيديو، احتسب الهدف الثاني لأسود أطلس.

هنا أجرى أمير عبده ثلاث تبيدلات. شارك أحمد مغني، وناصر شماد، وديومي موسى بدلا من محمد يوسف، وسعيد بكاري، وفؤاد باشايرو.

ورد المغرب بدخول عز الدين أوناحي بدلا من سليم أملاح، لينتهي اللقاء بفوز المغرب بهدفين مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد المغرب إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، ليضمنوا التأهل إلى دور الـ16 رسميا، فيما تجمد رصيد جُزر القُمر عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير بأول مشاركة لهم في البطولة تاريخيا.