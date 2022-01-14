راديو مونت كارلو: بن عرفة يقترب من ليل الفرنسي

يقترب حاتم بن عرفة من خوض تجربة جديدة وتلك المرة رفقة ليل الفرنسي.

شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية كشفت أن صانع الألعاب توصل لاتفاق مبدئي مع بطل الدوري الفرنسي.

وأضاف التقرير أن اللاعب لم يُجر الكشف الطبي بعد.

ويعد بن عرفة البالغ 34 عاما لاعبا حرا بعدما فسخ انتهى تعاقده مع بوردو بنهاية الموسم الماضي.

وخاض بن عرفة تخبطا في السنوات الأخيرة بمسيرته، بدءا من فسخ تعاقده في يناير 2015 مع نيوكاسل.

ووقع مع نيس الفرنسي بعد 6 أشهر ليقضي موسما وحيدا ومن ثم ينتقل إلى باريس سن جيرمان بين 2016 و2018.

وقضى بن عرفة موسم 2018-19 رفقة ستاد رين، وظل 5 أشهر دون نادٍ وانضم إلى بلدالوليد في 2020.

عقب نهاية مشواره مع الفريق الإسباني ظل بن عرفة دون ناد حتى أكتوبر 2020 ووقع لبوردو الفرنسي وقضى معهم الموسم الماضي.

وسبق أن لعب بن عرفة لصفوف أولمبيك ليون بين 2004 و2008 وأولمبيك مارسيليا من 2009 وحتى 2011.

ويحتل ليل الفرنسي الموسم الجاري المركز العاشر برصيد 28 نقطة بفارق 19 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.