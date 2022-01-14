مساعد جوارديولا السابق يدرب مصطفى محمد في جالاتاسراي

الجمعة، 14 يناير 2022 - 19:02

كتب : FilGoal

دومينيك تورينت - بيب جوارديولا

أصبح الإسباني دومينيك تورينت مديرا فنيا لـ جالاتاسراي التركي.

ويخلف تورينت التركي المخضرم فاتح تريم الذي فُسخ تعاقده بالتراضي لسوء النتائج.

وسيقود تورينت، مصطفى محمد لاعب منتخب مصر في كتيبة الأسود بعدما انضم المهاجم الدولي بعقد نهائي.

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تورينت كان عضوا في الجهاز المساعد لبيب جوارديولا لمدة 11 عاما منذ قاد الفريق الثاني لبرشلونة.

وخاض تورينت الرحلة مع جوارديولا في برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي حتى افترقا في 2018.

وحصد الثنائي 24 لقبا خلال 11 عاما من العمل معا.

وتولى تورينت تدريب نيويورك سيتي في 2018 وحقق رقما قياسيا في عدد النقاط آنذاك في الدوري الأمريكي.

وفي 2020 قاد فلامنجو البرازيلي في 26 مباراة لكنه رحل بسبب سوء النتائج.

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جالاتا سراي يتواجد في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد27 نقطة.

وخاض الفريق الذي يضم مصطفى محمد 20 مباراة، فاز في 7 وخسر مثلها وتعادل في 6.

تريم تولى قيادة العملاق التركي في ديسمبر 2017، وتوج بالدوري التركي مرتين، ولقب السوبر التركي مرة.

الدوري التركي دومينيك تورينت مصطفى محمد فاتح تريم
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