الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد نهاية الدور الأول

الجمعة، 14 يناير 2022 - 18:55

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

يواصل رفيق كابو لاعب وادي دجلة انفراده بصدارة هدافي مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية المصري برصيد 9 أهداف، وذلك بنهاية الدور الأول.

ولا يزال سايكو كونتيه مهاجم السكة الحديد السابق في القائمة رغم انتقاله إلى الإسماعيلي، برصيد 6 أهداف، متساويا مع كريم لالا مهاجم بورتو السويس وإسماعيل بامبا مهاجم الداخلية.

وجاء ترتيب الفرق بنهاية الدور الأول كالتالي:

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وجاء ترتيب الهدافين كالآتي:

الدرجة الثانية الدرجة الثانية - مجموعة القاهرة الداخلية وادي دجلة
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