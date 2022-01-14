الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد نهاية الدور الأول

يواصل رفيق كابو لاعب وادي دجلة انفراده بصدارة هدافي مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية المصري برصيد 9 أهداف، وذلك بنهاية الدور الأول.

ولا يزال سايكو كونتيه مهاجم السكة الحديد السابق في القائمة رغم انتقاله إلى الإسماعيلي، برصيد 6 أهداف، متساويا مع كريم لالا مهاجم بورتو السويس وإسماعيل بامبا مهاجم الداخلية.

وجاء ترتيب الفرق بنهاية الدور الأول كالتالي:

🔴 الداخلية يتصدر مجموعة القاهرة بعد نهاية الدور الأول في دوري الدرجة الثانية المصري pic.twitter.com/JSLFsHRof9 — FilGoal (@FilGoal) January 14, 2022

وجاء ترتيب الهدافين كالآتي: