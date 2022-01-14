الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد نهاية الدور الأول
الجمعة، 14 يناير 2022 - 18:55
كتب : رضا السنباطي
يواصل رفيق كابو لاعب وادي دجلة انفراده بصدارة هدافي مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية المصري برصيد 9 أهداف، وذلك بنهاية الدور الأول.
ولا يزال سايكو كونتيه مهاجم السكة الحديد السابق في القائمة رغم انتقاله إلى الإسماعيلي، برصيد 6 أهداف، متساويا مع كريم لالا مهاجم بورتو السويس وإسماعيل بامبا مهاجم الداخلية.
وجاء ترتيب الفرق بنهاية الدور الأول كالتالي:
🔴 الداخلية يتصدر مجموعة القاهرة بعد نهاية الدور الأول في دوري الدرجة الثانية المصري pic.twitter.com/JSLFsHRof9— FilGoal (@FilGoal) January 14, 2022
وجاء ترتيب الهدافين كالآتي:
🔴 ترتيب الهدافين في مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية المصري pic.twitter.com/s3dqfAfINj— FilGoal (@FilGoal) January 14, 2022
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