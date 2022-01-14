مؤتمر تية مدرب السودان: تألق أبو عشرين طبيعي وتوقعنا تصديه لركلة الجزاء

أبدى برهان تية المدير الفني لمنتخب السودان، ثقته الكبيرة في لاعبيه قبل المواجهة المصيرية أمام نيجيريا.

تية تحدث في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021 التي تقام غدًا السبت.

وقال تية: "نيجيريا لعبت مباراة كبيرة أمام مصر وخرجت بنتيجة إيجابية".

وأضاف: "أعددنا نفسنا بشكل جيد، نستطيع تقديم مباراة كبيرة وتحقيق نتيجة إيجابية تدعم استمرارنا في البطولة".

وكشف: "نفتقد لخدمات محمد عبد الرحمن وهو مهاجم كبير صاحب خبرات وهداف لا يشق له غبار، وغيابه فرصة لعدد من الشباب كي يقدموا أنفسهم بصورة طيبة".

وتابع: "كل العناصر -باستثناء عبد الرحمن- جاهزة لمباراة الغد، لا نفتقد أي لاعب بسبب كورونا".

وأوضح: "اللعب أمام منتخب كبير يرفع دوافعنا ويجعلنا أكثر تحفزا لتحقيق النتيجة الإيجابية وتقديم مستوى جيد، سنقاتل مع احترامنا الكامل لـ نيجيريا صاحبة السمعة الكبيرة".

وشدد: "نحن منتخب صاحب تاريخ وحاضر بالشباب وأتمنى تقديم مباراة كبيرة تليق بسمعتنا".

وأشار: "وضعنا الخطة اللازمة لتمكيننا من تحقيق أهدافنا المنشودة في المباراة لأن نيجيريا تتميز بالأداء الجماعي وقد حللناها جيدا".

وواصل: "تألق الحارس أبو عشرين طبيعي، لو لم يكن حارسا مميزا لما تواجد معنا، تصديه لركلة جزاء أمر متوقع لأنه يتدرب عليها مع زملائه".

وأتم: "قبل مباراة غينيا بيساو كان هناك خوف لكني كنت واثقا في اللاعبين، والآن أثق فيهم أكثر قبل مواجهة نيجيريا".

وتعادل السودان دون أهداف أمام غينيا بيساو في الجولة الأولى، ويسعى لإحداث المفاجأة أمام نيجيريا متصدرة المجموعة بعد فوزها على مصر بهدف نظيف.

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