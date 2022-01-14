تقرير تونسي: محمود البنا يدير مواجهة تونس وموريتانيا في أمم إفريقيا

كشفت إذاعة "موزاييك" التونسية أن محمود البنا سيدير مباراة تونس وموريتانيا في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتقام المباراة في إطار الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

وسيكون ذلك أول ظهور لمحمود البنا في كأس الأمم بعدما غاب عن مباراة الافتتاح بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يشارك محمود البنا في لقاء الافتتاح كحكم رابع ولكن ظهرت عينته إيجابية.

وظهر التحكيم المصري أمس الخميس لأول مرة في البطولة بصافرة تحكيمية لأمين عمر، في مباراة بوركينا فاسو وكاب فيردي والتي انتهت بفوز الأول 1-0.

ويحتل منتخبا تونس وموريتانيا المركزين الثالث والرابع في ترتيب المجموعة السادسة بدون رصيد بعد الخسارة من مالي وجامبيا بنتيجة 1-0 على الترتيب.

ويتواجد في أمم إفريقيا خمسة حكام هم محمود عاشور ومحمود أبو الرجال ومحمود البنا وأمين عمر وأحمد حسام طه.

وأضيف حكمان مصريان بسبب زيادة الأعداد المصابة بكورونا بين الحكام وهم: أحمد الغندور ومحمد معروف.