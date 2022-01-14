تقرير تونسي: محمود البنا يدير مواجهة تونس وموريتانيا في أمم إفريقيا

الجمعة، 14 يناير 2022 - 18:24

كتب : FilGoal

محمود البنا

كشفت إذاعة "موزاييك" التونسية أن محمود البنا سيدير مباراة تونس وموريتانيا في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتقام المباراة في إطار الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

وسيكون ذلك أول ظهور لمحمود البنا في كأس الأمم بعدما غاب عن مباراة الافتتاح بسبب إصابته بفيروس كورونا.

أخبار متعلقة
مصدر من كاف لـ في الجول: إصابة محمود البنا بفيروس كورونا سبب استبداله بـ التونسي قيراط حكم بوروندي يدير لقاء مصر وغينيا بيساو.. ومصطفى غربال يقود الـVAR أمم إفريقيا - إصابة سداسي تونس بفيروس كورونا أمم إفريقيا - كاف يرفض احتجاج تونس ويعتمد فوز مالي

وكان من المقرر أن يشارك محمود البنا في لقاء الافتتاح كحكم رابع ولكن ظهرت عينته إيجابية.

وظهر التحكيم المصري أمس الخميس لأول مرة في البطولة بصافرة تحكيمية لأمين عمر، في مباراة بوركينا فاسو وكاب فيردي والتي انتهت بفوز الأول 1-0.

ويحتل منتخبا تونس وموريتانيا المركزين الثالث والرابع في ترتيب المجموعة السادسة بدون رصيد بعد الخسارة من مالي وجامبيا بنتيجة 1-0 على الترتيب.

ويتواجد في أمم إفريقيا خمسة حكام هم محمود عاشور ومحمود أبو الرجال ومحمود البنا وأمين عمر وأحمد حسام طه.

وأضيف حكمان مصريان بسبب زيادة الأعداد المصابة بكورونا بين الحكام وهم: أحمد الغندور ومحمد معروف.

تونس موريتانيا كأس الأمم الإفريقية 2021 محمود البنا
نرشح لكم
سيمون: لعبت أمام مصر أفضل مبارياتي منذ عامين مؤتمر مدرب نيجيريا: السودان لا يمتلك صلاح.. ومخطئ من يظن أن مصر منتخب صغير مباشر كأس أمم إفريقيا - المغرب (1)-(0) جُزر القُمر.. مالاوي (1)-(1) زيمبابوي.. التعاادل السولية: تمرد؟ عيب أن يُقال ذلك عن لاعبي مصر.. ونحن أكثر حزنًا من الجماهير
أخر الأخبار
تقرير تونسي: محمود البنا يدير مواجهة تونس وموريتانيا في أمم إفريقيا 20 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيمون: لعبت أمام مصر أفضل مبارياتي منذ عامين 27 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر مدرب نيجيريا: السودان لا يمتلك صلاح.. ومخطئ من يظن أن مصر منتخب صغير 42 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر كأس أمم إفريقيا - المغرب (1)-(0) جُزر القُمر.. مالاوي (1)-(1) زيمبابوي.. التعاادل ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر كارتيرون - الكشف عن سبب مشاركة أوباما كمهاجم وتسديده لركلة الجزاء ساعة | مصر
السولية: تمرد؟ عيب أن يُقال ذلك عن لاعبي مصر.. ونحن أكثر حزنًا من الجماهير ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أمم إفريقيا – عودة الكعبي لـ المغرب وحكيمي ظهير أيسر.. والفاردو يقود هجوم جزر القمر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض