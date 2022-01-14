سيمون: لعبت أمام مصر أفضل مبارياتي منذ عامين

الجمعة، 14 يناير 2022 - 18:17

كتب : FilGoal

موسيس سيمون - نيجيريا

أبدى موسيس سيمون لاعب منتخب نيجيريا سعادته الكبيرة بالمستوى الذي قدّمه أمام مصر.

سيمون تحدث خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب بلاده قبل مباراة السودان غدًا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

وقال سيمون: "لعبت أمام مصر أفضل مبارياتي مع المنتخب منذ عامين".

وتابع: "المدرب تغيّر وبالتالي تكتيك المنتخب، كل مدرب لديه عقليته الخاصة وطريقة تأثيره على اللاعبين".

وأتم: "مع المدرب السابق لعبت وفقًا لتعليماته، لكن المدرب الحالي يعطيني مزيدًا من الحرية ويسمح لي بالتعبير عن نفسي والظهور بمستواي الذي ألعب به في الأندية".

ولفت جناح نانت الفرنسي الأنظار في مواجهة الفراعنة بانطلاقته من الجهة اليسرى، إذ أرسل 10 عرضيات هددت بشدة الدفاعات المصرية.

كما أقدم سيمون على 4 مراوغات ناجحة، وساهم في خطورة كبيرة للنسور في الهجمات المرتدة.

وتسعى نيجيريا للفوز أمام السودان لحسم تأهلها إلى الدور الثاني بعد الانتصار في الجولة الأولى بهدفٍ نظيف على مصر.

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