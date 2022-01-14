انتهت كأس أمم إفريقيا - المغرب (2)-(0) جُزر القُمر.. مالاوي (2)-(1) زيمبابوي.. نهاية المباراتين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي المغرب مع جزر القمر، ومالاوي مع زيمبابوي، ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس أمم إفريقيا.

المغرب VS جُزر القُمر (0/2)

نهاية المباراة

الحكم عاد لتقنية الفيديو ثم احتسب الهدف الثاني.

ق. 88 جوووول ثاااني. بينية إلى زكريا أبو خلال الذي ينفرد ويسجل الثاني. لكن الحكم يحتسب تسلل.

ق. 85 ما هذا كله يا بن بوينة؟ انفراد جديد لـ النصيري وبن بوينة يتألق ويتصدى لها.

ق. 83 بن بوينة يتأللللق ويتصدى لركلة الجزاء من يوسف النصيري.

ق. 80 زكريا خلال يتحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة من بن بوينة.

ق. 78 أووووه بن بوينة وتصدي البطولة. عرضية ورأسية من نايف أكرد تصدى لها بن بوينة بمهارة وارتدت إلى أدم ماسينا الذي سدد مجددا وتصدى لها بن بوينة على مرتين وأوقف الكرة على خط المرمى بتصدي أكثر من رائع.

ق. 76 كرة ثابتة نفذها حكيمي وتصدى لها بن بوينة بمهارة.

ق. 73 أوووه صمود بن بوينة يستمر بعد عرضية من حكيمي، قابلها بوفال بلمسة تصدى لها بوينة من داخل الست ياردات.

ق. 71 بوفال يقطع تمريرة الحارس سليم بن بوينة ويمرر إلى سليم أملاح الذي يسدد بجانب القائم.

ق. 63 دخول فيصل فجر، وزكريا أبو خلال، ويوسف النصيري بدلا من أيوب الكعبي، وسليم أملاح، وطارق تيسودالي.

ق. 58 أوووه حارس جزر القمر يتألق ويتصدى لرأسية الكعبي.

ق. 55 سفيان بوفال يراوغ نديم عبده بمهارة فائقة ويرسل عرضية تصطدم بالدفاع ويحاول الكعبي متابعتها لكن الحارس ينقذها.

ق. 54 انطلاقة رائعة من تاسيدولي وعرضية أرضية مرت أمام أيوب الكعبي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 38 أوووه أيوب الكعبي ينفرد ويراوغ الحارس ولكن محمد يوسف يتدخل وينقذها من أمامه.

ق. 36 ركنية قابلها نايف أكرد برأسية في العارضة.

ق. 15 جووول أووول للمغرب. عرضية من أشرف حكيمي أبعدها الدفاع ووصلت إلى أيوب الكعبي الذي سدد لينقذها الدفاع مجددا وتصل إلى سليم أملاح الذي راوغ ثم سدد في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

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مالاوي VS زيمبابوي (1/2)

نهاية المباراة

ق. 56 جووووول ثااااني لـ مالاوي. بينية إلى جابادينو مانجو الذي انفرد وسدد الكرة ساقطة فوق الحارس مسجلا الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 جووووول التعادل. عرضية قابلها جابادينو مانجو بلمسة في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 38 جووول أوول لزيمبابوي. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها إسماعيل وادي برأسية رااائعة في المرمى.

ق. 25 عرضية قابلها تينو كادوير وتصدى لها إرنست كاخوبوري حارس مالاوي بتصدي.

ق. 11 عرضية أرضية لـ زيمبابوي عن طريق شيمويموي ولكن يبعدها الدفاع في اللحظة الأخيرة.

بداية المباراة

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