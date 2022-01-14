مؤتمر كارتيرون - الكشف عن سبب مشاركة أوباما كمهاجم وتسديده لركلة الجزاء

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اعتقاده بأن التعادل مع إنبي في كأس الرابطة نتيجة منطقية، خاصة وأن أداء الأبيض كان متوسطا.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الزمالك لم يقدم الكرة الهجومية المطلوبة في مباراة اليوم".

وأضاف "أثق في تحسن الأداء والمستوى في المباريات المقبلة".

وأوضح كارتيرون "مصطفى فتحي لاعب موهوب. صحيح أنه لم يظهر اليوم بمستواه المعهود ولكنه عنصر مهم بالفريق".

وتابع المدرب الفرنسي "الزمالك يسعى للفوز بالبطولة، كما أن كأس الرابطة فرصة للاعبين الذين لا يشاركون بصورة أساسية. البطولة قد تكون صعبة خاصة وأن الفريق يفتقد لعدد كبير من اللاعبين في الفترة الحالية، ولكن الفريق يخوض المباريات بهدف الفوز".

وعن قراره بإشراك يوسف أوباما في مركز المهاجم قال كارتيرون: "سبق له اللعب في نفس المركز من قبل، وكنت أريد أن يلعب أوباما ومصطفى فتحي معا في لقاء اليوم".

أما عن رزاق سيسيه أوضح المدرب الفرنسي "رزاق ليس جاهزا بنسبة 100% بعد عودته من الإصابة، وكنت أفضل الدفع به في مركزه كجناح أيسر بدلا من المهاجم الصريح".

وتحدث المدير الفني عن ترتيب مسددي ركلات الجزاء، حيث قال: "أحمد سيد زيزو هو رقم واحد في مسددي ركلات الجزاء، وأشرف بنشرقي الثاني وأوباما الثالث، وبالتالي أوباما هو من سدد اليوم لأنه الرقم واحد بين المتواجدين في الملعب".

ويتواجد زيزو مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، بينما تم استدعاء أشرف بنشرقي لمنتخب المغرب عقب إصابة بدر بانون مدافع الأهلي.

وكشف كارتيرون عن حصوله هو وجهازه المعاون على مستحقاتهم في الفترة الماضية، قائلا: "هناك شائعات عديدة تتردد في الآونة الأخيرة ولكني أركز في عملي داخل الملعب فقط ولا ألتفت للشائعات. فوجئت بالعديد من الشائعات ولكني أتجاهلها".

وتعادل فريق الزمالك مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.