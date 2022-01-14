مؤتمر كارتيرون - الكشف عن سبب مشاركة أوباما كمهاجم وتسديده لركلة الجزاء

الجمعة، 14 يناير 2022 - 17:28

كتب : إبراهيم رمضان

كارتيرون مصطفى فتحي الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اعتقاده بأن التعادل مع إنبي في كأس الرابطة نتيجة منطقية، خاصة وأن أداء الأبيض كان متوسطا.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الزمالك لم يقدم الكرة الهجومية المطلوبة في مباراة اليوم".

وأضاف "أثق في تحسن الأداء والمستوى في المباريات المقبلة".

أخبار متعلقة
كأس الرابطة - الزمالك وإنبي يتعادلان في لقاء ركلات الجزاء المهدرة التشكيل – ثنائي هجومي لـ إنبي أمام الزمالك.. ورباعي في الوسط محمد عادل حكما لمواجهة الزمالك ضد إنبي في كأس الرابطة تشكيل الزمالك - أوباما مهاجم وعبد الله جمعة في وسط الملعب ضد إنبي

وأوضح كارتيرون "مصطفى فتحي لاعب موهوب. صحيح أنه لم يظهر اليوم بمستواه المعهود ولكنه عنصر مهم بالفريق".

وتابع المدرب الفرنسي "الزمالك يسعى للفوز بالبطولة، كما أن كأس الرابطة فرصة للاعبين الذين لا يشاركون بصورة أساسية. البطولة قد تكون صعبة خاصة وأن الفريق يفتقد لعدد كبير من اللاعبين في الفترة الحالية، ولكن الفريق يخوض المباريات بهدف الفوز".

وعن قراره بإشراك يوسف أوباما في مركز المهاجم قال كارتيرون: "سبق له اللعب في نفس المركز من قبل، وكنت أريد أن يلعب أوباما ومصطفى فتحي معا في لقاء اليوم".

أما عن رزاق سيسيه أوضح المدرب الفرنسي "رزاق ليس جاهزا بنسبة 100% بعد عودته من الإصابة، وكنت أفضل الدفع به في مركزه كجناح أيسر بدلا من المهاجم الصريح".

وتحدث المدير الفني عن ترتيب مسددي ركلات الجزاء، حيث قال: "أحمد سيد زيزو هو رقم واحد في مسددي ركلات الجزاء، وأشرف بنشرقي الثاني وأوباما الثالث، وبالتالي أوباما هو من سدد اليوم لأنه الرقم واحد بين المتواجدين في الملعب".

ويتواجد زيزو مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، بينما تم استدعاء أشرف بنشرقي لمنتخب المغرب عقب إصابة بدر بانون مدافع الأهلي.

وكشف كارتيرون عن حصوله هو وجهازه المعاون على مستحقاتهم في الفترة الماضية، قائلا: "هناك شائعات عديدة تتردد في الآونة الأخيرة ولكني أركز في عملي داخل الملعب فقط ولا ألتفت للشائعات. فوجئت بالعديد من الشائعات ولكني أتجاهلها".

وتعادل فريق الزمالك مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

كارتيرون مصطفى فتحي الزمالك كأس الرابطة إنبي رزاق سيسيه يوسف أوباما
نرشح لكم
تقرير تونسي: محمود البنا يدير مواجهة تونس وموريتانيا في أمم إفريقيا السولية: تمرد؟ عيب أن يُقال ذلك عن لاعبي مصر.. ونحن أكثر حزنًا من الجماهير مباشر كأس الرابطة – سيراميكا (3) (2) فاركو.. المحلة (1) (1) الجيش.. ماذا أهدرت يا باسم! كمل إعلان ريكسونا مع محمد الشناوي في كأس أمم إفريقيا 2021
أخر الأخبار
تقرير تونسي: محمود البنا يدير مواجهة تونس وموريتانيا في أمم إفريقيا 18 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيمون: لعبت أمام مصر أفضل مبارياتي منذ عامين 26 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر مدرب نيجيريا: السودان لا يمتلك صلاح.. ومخطئ من يظن أن مصر منتخب صغير 41 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر كأس أمم إفريقيا - المغرب (1)-(0) جُزر القُمر.. مالاوي (0)-(1) زيمبابوي.. جووول أوووول ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر كارتيرون - الكشف عن سبب مشاركة أوباما كمهاجم وتسديده لركلة الجزاء ساعة | مصر
السولية: تمرد؟ عيب أن يُقال ذلك عن لاعبي مصر.. ونحن أكثر حزنًا من الجماهير ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أمم إفريقيا – عودة الكعبي لـ المغرب وحكيمي ظهير أيسر.. والفاردو يقود هجوم جزر القمر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض