السولية: تمرد؟ عيب أن يُقال ذلك عن لاعبي مصر.. ونحن أكثر حزنًا من الجماهير

الجمعة، 14 يناير 2022 - 17:25

كتب : أحمد الخولي

عمرو السولية - مصر

نفى عمرو السولية لاعب منتخب مصر تمرد لاعبي الفراعنة على المدير الفني كارلوس كيروش.

السولية المتعافي من إصابته ظهر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر وغينيا بيساو في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية غدًا السبت.

ورد السولية على سؤال يخص إمكانية تمرد اللاعبين ضد المدرب البرتغالي: "هذا كلام عيب أن يقال عن لاعبي مصر، لاعبونا يعلمون تمامًا قيمة منتخب بلادهم ولا يمكن أن تصدر عنهم مثل هذه التصرفات"

وأضاف: "اللاعبون بعيدون تمامًا عن مواقع التواصل الاجتماعي وكل تركيزهم منصب على تعويض ما فاتهم خلال المباراة الأولى".

وتابع: "نقدّر حزن الجماهير من المباراة الأولى، ونحن كلاعبين أكثر حزنًا وألمًا"

وأتم: "لدينا العزم والإصرار على تصحيح الصورة وإعادة السعادة إلى الشعب المصري كله".

وغاب السولية عن المباراة الأولى أمام نيجيريا للإصابة، لكنه بات جاهزًا لمواجهة غينيا بيساو.

وخسرت مصر أول مباراة أمام نيجيريا بهدفٍ وحيد، وتسعى لتحقيق فوزها الأول أمام غينيا بيساو.

وتعادلت غينيا بيساو بدورها أمام السودان في الجولة الأولى دون أهداف.

عمرو السولية مصر كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
تقرير تونسي: محمود البنا يدير مواجهة تونس وموريتانيا في أمم إفريقيا سيمون: لعبت أمام مصر أفضل مبارياتي منذ عامين مؤتمر مدرب نيجيريا: السودان لا يمتلك صلاح.. ومخطئ من يظن أن مصر منتخب صغير مباشر كأس أمم إفريقيا - المغرب (1)-(0) جُزر القُمر.. مالاوي (1)-(1) زيمبابوي.. التعاادل
أخر الأخبار
تقرير تونسي: محمود البنا يدير مواجهة تونس وموريتانيا في أمم إفريقيا 19 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيمون: لعبت أمام مصر أفضل مبارياتي منذ عامين 27 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر مدرب نيجيريا: السودان لا يمتلك صلاح.. ومخطئ من يظن أن مصر منتخب صغير 42 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر كأس أمم إفريقيا - المغرب (1)-(0) جُزر القُمر.. مالاوي (1)-(1) زيمبابوي.. التعاادل ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر كارتيرون - الكشف عن سبب مشاركة أوباما كمهاجم وتسديده لركلة الجزاء ساعة | مصر
السولية: تمرد؟ عيب أن يُقال ذلك عن لاعبي مصر.. ونحن أكثر حزنًا من الجماهير ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أمم إفريقيا – عودة الكعبي لـ المغرب وحكيمي ظهير أيسر.. والفاردو يقود هجوم جزر القمر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض