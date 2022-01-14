السولية: تمرد؟ عيب أن يُقال ذلك عن لاعبي مصر.. ونحن أكثر حزنًا من الجماهير

نفى عمرو السولية لاعب منتخب مصر تمرد لاعبي الفراعنة على المدير الفني كارلوس كيروش.

السولية المتعافي من إصابته ظهر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر وغينيا بيساو في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية غدًا السبت.

ورد السولية على سؤال يخص إمكانية تمرد اللاعبين ضد المدرب البرتغالي: "هذا كلام عيب أن يقال عن لاعبي مصر، لاعبونا يعلمون تمامًا قيمة منتخب بلادهم ولا يمكن أن تصدر عنهم مثل هذه التصرفات"

وأضاف: "اللاعبون بعيدون تمامًا عن مواقع التواصل الاجتماعي وكل تركيزهم منصب على تعويض ما فاتهم خلال المباراة الأولى".

وتابع: "نقدّر حزن الجماهير من المباراة الأولى، ونحن كلاعبين أكثر حزنًا وألمًا"

وأتم: "لدينا العزم والإصرار على تصحيح الصورة وإعادة السعادة إلى الشعب المصري كله".































وغاب السولية عن المباراة الأولى أمام نيجيريا للإصابة، لكنه بات جاهزًا لمواجهة غينيا بيساو.

وخسرت مصر أول مباراة أمام نيجيريا بهدفٍ وحيد، وتسعى لتحقيق فوزها الأول أمام غينيا بيساو.

وتعادلت غينيا بيساو بدورها أمام السودان في الجولة الأولى دون أهداف.

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