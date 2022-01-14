تشكيل أمم إفريقيا – عودة الكعبي لـ المغرب وحكيمي ظهير أيسر.. والفاردو يقود هجوم جزر القمر

عاد أيوب الكعبي لقيادة هجوم المغرب أمام جزر القمر بعد الشفاء من كورونا، فيما خرج أشرف بنشرقي نجم الزمالك الواصل مؤخرا للمنتخب من القائمة.

من جهة أخرى، يقود الفرادو بن محمد هجوم جزر القمر في اللقاء.

أعلن هليل خليلوزيتش وأمير عبده مدربا المغرب وجزر القمر، تشكيلا المغرب وجزر القمر للمباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

تشكيل المغرب شهد البدء بـ أشرف حكيمي كظهير أيسر، فيما عاد أيوم الكعبي لقيادة الهجوم.

وبدأ خليلوزيتش بـ طارق تاسيودلي تحت الهجوم.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

حارس: ياسين بونو.

الدفاع: نايف أكرد - رومان سايس – أدم ماسينا - أشرف حكيمي.

الوسط: سفيان أمرابط – عمران لوزا.

أمامهما: سليم أملاح – سفيان بوفال – طارق تاسيدولي.

الهجوم: أيوب الكعبي.

على الجهة الأخرى، بدأ أمير عبده بـ الفرادو بن محمد في الهجوم، فيما بدل حارس المرمى ليبدأ بـ سليم بن بونية بدلا من علي أحمادا.

وجاء تشكيل جُزر القُمر كالتالي:

حارس: سليم بن بونية.

الدفاع: محمد يوسف – قاسم ماداهوما – نديم عبده – بنجلود يوسف.

الوسط: رافدين عبد الله.

أمامه: سعيد باكاري – يوسف منشجاما – فؤاد باشيرو – فايز سليماني.

الهجوم: الفاردو بن محمد.