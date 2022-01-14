إلى الصدارة سويا

الجمعة، 14 يناير 2022 - 16:58

كتب : رامي جمال

صورة تقرير مباراة السنغال وغينيا في كأس أمم إفريقيا 2021

سيطر التعادل السلبي على مباراة السنغال وغينيا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة.

والتقى منتخب السنغال بمنافسه غينيا في ملعب كويكونج في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

بتلك النتيجة وصل رصيد كلا المنتخبين لأربع نقاط ليتصدرا سويا المجموعة قبل الجولة الثالثة بعدما انتصر في الجولة الأولى كذلك.

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ويلتقي في المجموعة ذاتها في وقت لاحق منتخبي زيمبابوي ومالاوي.

واعتمد أليو سيسيه المدير الفني للسنغال على مهاجم وحيد هو بولاي ديا وخلفه الثلاثي مامي تيام وبونا سار وساديو ماني.

والأمر ذاته قام به المدير الفني لمنتخب غينيا كابا دياوارا الذي دفع بمحمد بايو كمهاجم وحيد وخلفه الثلاثي أمادو دياوارا ونابي كيتا ومورجان فيلافوجوي.

ملخص اللقاء

جاء اللقاء بشكل هادئ في أغلب أحداثه ولم يكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة خلاله.

وفي الدقيقة 15 تصدى الحائط البشري لتسديدة من ركلة حرة من بونا سار لاعب السنغال.

أما في الدقيقة 31 جاءت أخطر فرص المباراة إذ 31 كاد مورجان فيلافوجوي يسجل هدفا لغيينيا لكن تسديدته ورغم انفراده بالمرمى تصدى لها حارس السنغال سيني ديانج

وفي الدقيقة 56 تألق علي كيتا حارس غينيا أمام رأسية من عبده ديالو ليحرمه من هدف محقق.

وكاد ساديو ماني يسجل هدفا لكن تسديدته بعد عرضية من بونا سار مرت بجوار المرمى.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك وسط مطالبات للاعبي غينيا بالحصول على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد لكن الحكم أمر باستكمال اللعب.

وشهدت المباراة اعتراضات كثيرة من نابي كيتا على الحكم ودخل في أكثر من مشاحنة مع لاعبي السنغال.

لم يحدث جديد حتى في الدقائق الثلاثة المحتسبة وقت بدل من الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

غينيا السنغال كأس أمم إفريقيا
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