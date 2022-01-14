خبر في الجول - الإسماعيلي يختبر مهاجما أرجنتينيا

الجمعة، 14 يناير 2022 - 15:53

كتب : ياسر الشريف

دييجو دوريجاراي

علم FilGoal.com أن الإسماعيلي يختبر المهاجم دييجو دوريجاراي لاعب نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.

اللاعب الأرجنتيني البالغ عمره 29 عاما سجل 14 هدفا في 27 مباراة مع ناديه في الموسم المنصرم.

وأوضح مصدر في الإسماعيلي أن اختبار اللاعب جاء بعد ترشيح التعاقد معه من قبل خوان براون مدرب الفريق وموافقة اللجنة الفنية.

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وكشف المصدر أن الفريق يفاضل حاليا بين عدة لاعبين للتعاقد مع لاعب أو إثنين.

وأضاف بأنه في حال التعاقد مع لاعبين إثنين سيعمل النادي على الاستغناء عن التونسي مروان الصحراوي الذي لم يجدد عقده بعد رغم تمسك براون به.

وتعاقد الإسماعيلي مع الإيفواري جان-موريل بو والبوليفي كارميلو ألجارانياز في يناير الجاري.

وفاز الإسماعيلي بهدف على سموحة في الجولة الأولى من كأس الرابطة ويواجه الأهلي يوم الإثنين.

الإسماعيلي دييجو دوريجاراي
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