أول مصرية في أوروبا.. ندى معوض تتحدث لـ في الجول عن كواليس انتقالها لـ سويسرا وفائدة منتخب الطائرة

انتقلت ندى معوض لاعبة منتخب للكرة الطائرة إلى نادي لوجانا السويسري لتصبح أول مصرية تحترف في الدوريات الأوروبية في التاريخ.

وتألقت ندى معوض فترة دراستها في جامعة بارك الأمريكية رفقة شقيقتها نورا بدوري الجامعات الأمريكي مما ساهم في انتقالها إلى الدوري السويسري.

وترى ندى التي مثلت مصر سابقا في أولمبياد ريو 2016 بمنافسات الكرة الطائرة الشاطئية أن تتمنى أن تفيد المنتخب بسبب احترافها.

وقال ندى معوض في تصريحاتها لـ FilGoal.com: "في الحقيقة انتقالي تم بشكل سريع، تم التواصل معي في نهاية ديسمبر للانتقال إلى نادي لوجانو السويسري في فترة الانتقالات الشتوية".

وبسؤالها كونها أول مصرية في الملاعب الأوروبية أوضحت "نعم أنا أول مصرية تحترف في الدوريات الأوروبية لكرة الطائرة، كان هناك محترفات قبل ذلك ولكن في الدوريات العربية".

وتبلغ ندى معوض -23 عاما- وكانت قد انتقلت من نادي الشمس إلى جامعة بارك الأمريكية بمنحة بعد تألقها في كأس العالم للناشئات.

وأضافت اللاعبة المصرية "الحمد لله الأمور تمت بشكل جيد، وأنهيت مشواري مع جامعة بارك في نهاية ديسمبر".

وكشفت ندى معوض "تعاقدي لمدة ثلاثة أشهر فقط بسبب قدومي في منتصف الموسم ومستمرة مع الفريق السويسري حتى نهاية أبريل".

وعن تواجدها في دوري الجامعات الأمريكي قالت: "ذهبت إلى جامعة بارك الأمريكية كطالبة وأنهيت مشواري بعد انتهاء دراستي وخضت خمس سنوات معهم".

وتألقت ندى معوض في دوري الجامعات الأمريكي مع جامعة بارك.

وتم اختيار ندى معوض كأفضل لاعبة وأفضل مسجلة للنقاط هذا الموسم، كما تم اختيارها كأفضل مسجلة للنقاط في تاريخ الجامعة.

وبالحديث عن طموحات الفترة المقبلة أوضحت ندى "أطمح في تقديم موسم جيد مع الفريق السويسري خاصة أنها بدايتي في الاحتراف، وأتمنى أن يكرمني الله بتحقيق بصمة رائعة في الاحتراف".

وشددت "بالطبع أتمنى أن يكون احترافي بوابة احتراف اللاعبات المصريات للخارج، ومن أسباب احترافي الأساسية هي رفضي لأن يكون منتخب مصر تمثيل مشرف فقط في البطولات الخارجية".

وكشفت اللاعبة المصرية "أردت الذهاب إلى أوروبا لأرى ماذا يفعلون بخلافنا وأن أنقل كل ذلك إلى مصر وأن نحقق أحلامنا بالفوز ببطولة إفريقيا والتأهل لكأس العالم والأولمبياد".

وواصلت "خطوة الاحتراف خطوة كبيرة ولكنها صعبة في نفس التوقيت خاصة أنك ستترك بلادك وتنتقل للخارج، الموضوع بالنسبة لي أسهل نوعا ما بسبب تواجدي في أمريكا لمدة 5 سنوات عكس اللاعبات في مصر ولكن أتمنى أن يكون ذلك بداية لهن".

وسبق لندى معوض الحصول على فضية بطولة إفريقيا للأندية في إنجاز تاريخي للنادي وحصلت وقتها على لقب أفضل لاعبة في البطولة.

ومثلت ندى معوض منتخب مصر في أولمبياد ريو 2016 خلال منافسات كرة الطائرة الشاطئية.

وعن أحلامها قالت: "حلمي في الملاعب الأوروبية التتويج بألقاب كثيرة والحصول على جائزة أفضل لاعبة، هناك دوريات كبرى مثل سويسرا وإيطاليا وبولندا ولكن أسير خطوة بخطوة".

واختتمت ندى معوض تصريحاتها "أتمنى أن أتطور وأتحسن لأفيد منتخب مصر بعد ذلك وأن أقدم رسالة أن مصر قدمت لاعبات مستواهن جيد ويمكنهن إفادة الفرق الأوروبية للتتويج بالألقاب".