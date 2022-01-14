البنزرتي: لو كنت مدربا لـ تونس لعدت واستكملت لقاء مالي

الجمعة، 14 يناير 2022 - 15:39

كتب : FilGoal

البنزرتي

اختلف فوزي البنزرتي مدرب منتخب تونس السابق مع قرارات منذر الكبير مدرب نسور قرطاج حول مباراة مالي.

مالي فازت على تونس بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا.

وقال فوزي البنزرتي في تصريحات لقناةMBC مصر: "لو كنت مدربا لمنتخب تونس، لعدت واستكملت مباراة مالي".

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وأضاف "كنت أيضا سأمنح تسديد ركلة الجزاء لـ علي معلول وليس وهبي خزري".

البنزرتي أتبع "قبل انطلاق المباراة، يكون الجميع يعرف من سيسدد ركلات الجزاء والكرات الثابتة".

وعن ترشح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم، قال البنزرتي "ليس لدي حق التصويت، لكنني لو امتلكت حق التصويت، كنت سأصوت لمحمد صلاح طبعا عن جدارة واستحقاق".

مباراة مالي وتونس شهدت إطلاق جاني سيكازوي الحكم الزامبي لصافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة، لتنشب مشكلة كبرى حول نتيجة المباراة.

لاحقا، أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا، أعلن فيه اعتماد نتيجة المباراة مع عدم احتساب منتخب تونس منسحبا، رغم أنهم رفضوا استكمال المباراة بعد عودة منتخب مالي إلى الملعب رفقة الحكم الرابع لاستكمال الدقائق القليلة المتبقية.

وحسب مصدر من كاف لـ FilGoal.com فإن جاني سيكازي عانى من حالة إعياء، ونٌقل إلى المستشفى فور نهاية المباراة، ومازال يخضع لفوحصات على القلب.

وتستعد تونس لمواجهة موريتانيا يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية في البطولة.

كأس أمم إفريقيا تونس مالي
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