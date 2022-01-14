مؤتمر كيروش: لا أحد يتأذى أكثر من المدرب بعد أداء غير جيد.. وما يقال عن خلافات مع علام هُراء

الجمعة، 14 يناير 2022 - 15:32

كتب : Ndonwie Bruno Funwie

كارلوس كيروش

مراسل FilGoal.com من الكاميرون - ندونوي برونو فونيي

قال كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إنه لا يريد استنساخ أسلوب لعب فرق أخرى نافيا في الوقت ذاته حدوث أي خلافات مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري.

جاء لك في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة غينيا بيساو غدا السبت في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2021.

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وتحدث المدرب البرتغالي قائلا: "كل المباريات هامة بالنسبة لنا، كل شيء تنافسي وكل الفرق تحاول الفوز".

وشدد "لدينا رغبة واحدة وهي تقديم أداء جيد والمضي قدما في البطولة".

وواصل "كل مباراة لها خطتها الخاصة، لا نريد استنساخ أسلوب لعب فرق أخرى نريد أن نعبر عن أنفسنا في الملعب ونقدم مباراة جيدة".

وشدد "لا يوجد شخص يتأذى أكثر من المدرب حينما نقدم أداء غير جيد، الضغط هو جزء من وظيفتنا والكل يريد الفوز".

وعن محمد صلاح قال المدرب البرتغالي: "صلاح جزء من هذا الفريق، نحن نفوز سويا ونخسر سويا، أهم لاعب للمنتخب هو الفريق ككل".

وأردف كيروش "أثق في أننا غدا سنقدم مباراة رائعة، أنا واثق جدا من ذلك".

وعما يثار عن وجود خلافات مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري قال: "مجرد هُراء".

وكرر كيروش انتقاده لبكاري جاساما حكم اللقاء السابق ضد نيجيريا بعدما لم يحتسب ركلة جزاء لمنتخب مصر وقال: "أعتقد أن تقنية الفيديو تتواجد لمساعدة الحكم لأنه لا يستطيع رؤية كل شيء، كان يجب احتساب قرارين هامين لصالحنا على الأقل"

وخسر منتخب مصر في الجولة الأولى ضد نيجيريا بهدف دون رد، فيما تعادلت غينيا بيساو سلبيا مع السودان ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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