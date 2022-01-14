أنطوان بيل: الكاميرون ليست مسؤولة عما جرى من سيكازوي وتونس كان أمامها المباراة بأكملها

الجمعة، 14 يناير 2022 - 15:27

كتب : FilGoal

جاني سيكازوي خلال مباراة تونس ومالي

شن جوزيف أنطوان بيل حارس منتخب الكاميرون التاريخي، هجوما قويا عمن يحملون الكاميرون مسؤولية ما جرى تحكيميا خلال مباراة تونس ومالي.

مالي فازت على تونس بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى للمجموعة السادسة لـ كأس أمم إفريقيا 2021.

مباراة شهدت إطلاق جاني سيكازوي الحكم الزامبي لصافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة، لتنشب مشكلة كبرى حول نتيجة المباراة.

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لاحقا، أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا، أعلن فيه اعتماد نتيجة المباراة مع عدم احتساب منتخب تونس منسحبا، رغم أنهم رفضوا استكمال المباراة بعد عودة منتخب مالي إلى الملعب رفقة الحكم الرابع لاستكمال الدقائق القليلة المتبقية.

وحسب مصدر من كاف لـ FilGoal.com فإن جاني سيكازي عانى من حالة إعياء، ونٌقل إلى المستشفى فور نهاية المباراة، ومازال يخضع لفوحصات على القلب.

أنطوان بيل قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: "هيبة كأس أمم إفريقيا لا تعتمد على الكاميرونيين فقط. لسنا المسؤولين عما جرى مع حكم مباراة تونس ومالي، بل يجب توجيه السؤال إلى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وأضاف "الأمر لا يتعدى كونه صورة لشخص أخطأ، ستتم معاقبته، مثل لاعب يطرد في المباراة. يجب التوقف عن التفكير أن ارتكاب رجل أسود لخطأ يجب أن ينعكس على القارة بأكملها".

الحارس التاريخي أتم "تحدثوا عن غياب اللعب النظيف لدى منتخب تونس. أهدروا ركلة جزاء، ولن يقنعوننا أن الوقت بدل الضائع كان فرصتهم للتعادل. كان أمامهم المباراة بأكملها للتسجيل".

وتقام البطولة في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

وتستعد تونس لمواجهة موريتانيا يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية في البطولة.

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