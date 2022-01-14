حكم بوروندي يدير لقاء مصر وغينيا بيساو.. ومصطفى غربال يقود الـVAR

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الجزائري البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا لإدارة مباراة مصر وغينيا بيساو.

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه غينيا بيساو غدا السبت في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2021 في ملعب رومدي أدجيا.

ويعاون الحكم البوروندي كل من سليمان الدين وهاسينجاراسوا أندريانانتيناينا.

فيما يتولى مهمة الحكم الرابع أحمد امتياز هيرالال.

ويتولى الجزائري مصطفى غربال إدارة تقنية الفيديو ويعاونه مواطنه عبد الحق اتشيالي.

وسبق للحكم البوروندي إدارة مباراة وحيدة لمنتخب مصر كانت ضد ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وفاز فيها الفراعنة بهدف عمر مرموش.

وخسر منتخب مصر في الجولة الأولى ضد نيجيريا بهدف دون رد، فيما تعادلت غينيا بيساو سلبيا مع السودان ضمن منافسات المجموعة الرابعة.