مران الأهلي – عودة 6 لاعبين.. وراحة لـ وليد سليمان

شهد مران الأهلي الذي أقيم اليوم الجمعة عودة ستة لاعبين للمشاركة فيه وهم حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وعمار حمدي وأحمد نبيل "كوكا".

وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد فضل منح راحة لعدد من اللاعبين بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا ونزلات البرد.

فيما حصل وليد سليمان على راحة من المران بعد تعرضه لنزلة برد وغادر فندق الإقامة قبل مواجهة الجونة في أولى جولات كأس الرابطة.

وخاض ياسر إبراهيم تدريبات بدنية على هامش المران.

وألقى موسيماني محاضرة على اللاعبين استعدادا للقاء الإسماعيلي.

ويواجه الأهلي منافسه الإسماعيلي يوم الإثنين المقبل في ملعب برج العرب في ثاني جولات كأس الرابطة.

وكان الأهلي تعادل في المباراة الأولى سلبيا بدون أهداف مع الجونة.

فيما فاز الإسماعيلي على سموحة بهدف دون رد.