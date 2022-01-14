جناح نيجيريا: لقاء مصر كان من الأفضل لي خلال آخر سنتين

شدد موسيس سيمون جناح نيجيريا أن مباراته ضد مصر كانت ضمن أفضل أداء قدمه خلال فترة طويلة.

وقال سيمون في تصريحات صحفية:"مباراة مصر كانت واحدة من الأفضل لي خلال آخر سنتين".

وأضاف "كل مدرب له طريقته، مع المدرب السابق (جيرنوت رور) كنت أتبع التعليمات".

واستمر "المدرب الحالي يمنحنا حرية لنلعب بأسلوبنا الذي ننتهجه مع الأندية".

وقدم سيمون مستوى متميزا ضد مصر وكان من أرسل التمريرة العرضية التي نتج عنها هدف فوز نيجيريا الذي سجله كليتشي إهياناتشو.

وتلعب نيجيريا ضد السودان يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا.