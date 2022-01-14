انتهت أمم إفريقيا – السنغال (0) - (0) غينيا.. تعادل سلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي السنغال وغينيا التي تقام في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق85: لا يوجد فرص خطيرة حتى الآن وهدوء في مجريات المباراة.

ق65: التعادل السلبي مازال مستمرا.

ق55: رأسية سيئة من منتخب السنغال مرت بعيدة تماما عن المرمى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق32: يا ربااه فرصة خطيرة لمنتخب غينيا انتهت بتسديدة من مورجان فيلافوجوي لكن سيني ديانج حارس السنغال تألق ومنع هدفا محققا.

ق15: هدوء في أحداث المباراة وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

انطلاق المباراة.