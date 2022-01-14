إصابة حارس مرمى ومهاجم ومدرب غينيا بيساو بفيروس كورونا قبل لقاء مصر

ضرب فيروس كورونا صفوف منتخب غينيا بيساو قبل 24 ساعة من ملاقاة مصر في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2021 في ملعب رومدي أدجيا.

ووفقا لبيان اتحاد الكرة في غينيا بيساو فإن المسحة التي أجراها المنتخب جاءت إيجابية للحارس الأساسي موريس جوميس والمهاجم جوزيف مينديز.

هذا بالإضافة لإيجابية مسحة المدير الفني للمنتخب باسيرو كاندي.

كما استمرت إيجابية مسحة كل من نانو وألفا سيميدو وميميتو بايي.

فيما تحولت المسحة سلبية لكل من جوناس مينديز وجورجينيو أنتيما وليونيل ألفيش.

وخسر منتخب مصر في الجولة الأولى ضد نيجيريا بهدف دون رد، فيما تعادلت غينيا بيساو سلبيا مع السودان ضمن منافسات الجولة الرابعة.