التشكيل – ثنائي هجومي لـ إنبي أمام الزمالك.. ورباعي في الوسط
الجمعة، 14 يناير 2022 - 14:00
كتب : FilGoal
أعلن حلمي طولان المدير الفني لإنبي تشكيل فريقه المستدعى للقاء الزمالك في أولى جولات كأس الرابطة.
ويواجه الزمالك منافسه إنبي في استاد القاهرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي
في الدفاع: خالد رضا- محمد إسماعيل حامد- إبراهيم يحيى- عمر عدلي
في الوسط: مصطفى جمال- دينوبيتر جودي- عبد الرحمن عماد- أحمد العجوز
في الهجوم: جون أوكويي إيبوكا- جرجس مجدي
وتنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف ظهرا.
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