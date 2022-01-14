انتهت كأس الرابطة - الزمالك (0) (0) إنبي

تابع مباشرة مباراة الزمالك وإنبي اليوم الجمعة في كأس الرابطة.

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نهاية المباراة

ق90: 3 دقائق مضافة كوقت بديل

ق79: 3 تبديلات للزمالك. مشاركة سيد محمد وسيف جعفر وحسام أشرف بدلا من أوباما ومصطفى فتحي وأوناجم

ق74: إيبوكا يسدد الكرة عاليا ويهدر ركلة الجزاء

ق74: ركلة جزاء لإنبي بعد خطأ من حازم إمام ضد مصطفى شلبي

ق68: أوباما نفذ ركلة الجزاء وتصدى لها البلعوطي وحاول الأول اللحاق لمتابعة الكرة قبل أن يبعدها دفاع إنبي

ق67: ركلة جزاء للزمالك بعد عرقلة حازم إمام داخل منطقة جزاء إنبي

ق57: مشاركة سيسيه وإسلام جابر بدلا من زيزو وعبد الله جمعة

ق56: سيطرة زملكاوية وضغط من اليمين عن طريق حازم إمام لكن دون خطورة على مرمى إنبي

ق50: بطاقة صفراء لمحمود عبد العزيز بعد شجار مع دينوبيتر لاعب إنبي

ق48: ضغط مستمر من الزمالك مع بداية الشوط الثاني ومحمد أوناجم يهدد مرمى البلعوطي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: أفضلية وسيطرة لإنبي لكن المحاولات غير مؤثرة على مرمى عواد

ق26: ضغط قوي من إنبي عن طريق الجانب الأيمن

ق26: إيبوكا يهدد مرمى الزمالك مرة أخرى لكن عواد يتصدى

ق15: الحكم يقرر عدم احتساب ركلة جزاء لإنبي

ق15: الحكم يراجع فيديو لقطة سقوط إيبوكا داخل منطقة جزاء الزمالك إثر التحام مع حسام عبد المجيد

ق8: أوووووووه! عبد الشافي يبعد الكرة بطريقة رائعة بعدما كانت في طريقها لشباك الزمالك إثر تسديدة جون إيبوكا

ق7: مصطفى فتحي يسدد الكرة بجوار القائم إثر هجوم أبيض مباغت

ق5: أوباما يسدد لكن الكرة تمر فوق عارضة مرمى إنبي

ق4: بداية هجومية للزمالك وضغط من اليمين وأوناجم يحصل على خطأ لكن الكرة يبعدها دفاع إنبي

بداية المباراة