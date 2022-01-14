أمم إفريقيا - إصابة سداسي تونس بفيروس كورونا

الجمعة، 14 يناير 2022 - 13:01

كتب : FilGoal

منتخب تونس قبل ملاقاة مالي - كأس أمم إفريقيا 2021

أعلن منتخب تونس إصابة اللاعبين نعيم السليتي ويوهان توزجار وأسامة الحدادي ومحمد دراجر وديلان برون وعصام الجبالي بفيروس كورونا.

وذلك بعد خضوع الفريق لفحص دوري للكشف عن فيروس كورونا.

وتستعد تونس لمواجهة موريتانيا يوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

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وخسرت تونس بهدف أمام مالي في لقاء جدلي بالجولة الأولى أنهاه الحكم مبكرا.

وتحتل تونس المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة بلا رصيد مثل موريتانيا بينما مالي رصيدها 3 نقاط مثل جامبيا.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا بالإضافة إلى أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث.

واحتلت تونس المركز الرابع في كأس إفريقيا 2019 وتوجت باللقب مرة وحيدة عام 2004 في أرضها.

تونس كأس إفريقيا
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